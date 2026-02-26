Le prince Andrew : le scandale met-il fin à l’amitié entre Meghan Markle et Eugenie d’York

L’arrestation récente de l’ancien prince Andrew a provoqué une onde de choc au sein de la famille royale britannique. Le roi Charles III a publiquement pris ses distances avec son frère, tandis que le prince William a laissé transparaître son inquiétude lors de sa présence aux BAFTA au sujet des liens de son oncle avec l’affaire Epstein. La princesse Eugenie semble également s’être éloignée de son père.

Meghan Markle et Eugenie d’York, qui s’étaient liées d’amitié plusieurs années avant l’intégration de la première au sein de la famille royale, voient désormais leur relation fragilisée par le scandale touchant Andrew.

Le journaliste spécialisé Duncan Larcombe, cité dans Tatler et relayé par le Daily Mail, assure que Meghan envisagerait de se tenir à distance à cause de cette affaire. Selon Larcombe, Meghan aborderait la situation sous un angle davantage lié à ses intérêts professionnels, alors que Harry en ferait une question plus émotionnelle ; le prince étant historiquement proche de ses cousines et susceptible de vouloir les protéger.

Scandale lié à l’ex-prince Andrew : Beatrice et Eugenie visées par de possibles réformes

En octobre dernier, Charles III a demandé à l’ancien prince Andrew de quitter le Royal Lodge, décision prise sur avis du prince William. Les observateurs estiment que, lorsque William montera sur le trône, il pourrait engager des réformes plus strictes pour réorganiser la monarchie et écarter certains membres afin de la préserver. Les princesses Beatrice et Eugenie, affectées indirectement par l’affaire Epstein, se trouvent en première ligne de ces éventuelles mesures.

Des sources interrogées par le magazine The Paper ont indiqué que les deux sœurs ne sont pas considérées comme des membres « actifs » de la famille royale, ce qui faciliterait leur mise à l’écart. Lors d’une interview diffusée en octobre 2025 sur Apple TV+ avec l’acteur Eugene Levy, le prince William a déclaré que le changement faisait partie de son programme.