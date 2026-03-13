Le prince Abdul Mateen de Brunei tient sa fille Zahra dans ses bras

Habituellement discret, le prince Abdul Mateen de Brunei publie néanmoins parfois des photographies de son quotidien sur Instagram. Sa dernière diffusion met en avant une facette récente : celle de père.

La famille royale s’est agrandie le 8 février avec la naissance du premier enfant du prince Abdul Mateen et de son épouse, la princesse Anisha Rosnah. Les époux, mariés deux ans plus tôt, ont d’abord vu l’annonce de la naissance faite par le sultan Hassanal Bolkiah via un communiqué, avant de communiquer eux-mêmes sur Instagram. Le 11 février, le prince a partagé une première photo de famille accompagnée de remerciements adressés à l’équipe du JPMC et aux personnes qui leur ont adressé leurs vœux, et a révélé le prénom de l’enfant : Zahra Mariam Bolkiah.

Le 12 mars, le prince a publié un nouveau cliché où l’on voit sa fille emmaillotée dans un drap rose, tenue dans ses bras alors qu’il la regarde avec un sourire. Sur le réseau social, des internautes ont salué la tendresse de l’image, exprimé leurs félicitations et souhaité une bonne santé à la petite princesse.

Un prince connecté et assidu sur les réseaux

La fréquence des publications d’Abdul Mateen le distingue des autres membres de la famille royale. Agé de 31 ans et dixième fils du sultan Hassanal Bolkiah, il partage tant des moments liés à ses activités militaires que des coulisses d’événements officiels où il apparaît aux côtés de son épouse. Le couple documente régulièrement ces instants, montrant une relation marquée par la complicité et l’affection.