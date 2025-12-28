Accueil En Brève Le président somalien : la reconnaissance du Somaliland par Israël menace la stabilité régionale

La reconnaissance du Somaliland par Israël, qui « encourage » selon lui les mouvements sécessionnistes dans le monde, constitue une « menace » pour la sécurité et la stabilité de la Corne de l’Afrique, a déclaré le 28 décembre 2025 le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud. Devant le Parlement et le Sénat somaliens réunis exceptionnellement en raison de la crise que traverse le pays, il a accusé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu d’avoir commis « la plus grande des violations contre la souveraineté de la Somalie ». Hassan Sheikh Mohamud a ajouté que Mogadiscio « n’acceptera jamais » une éventuelle expulsion par Israël de Palestiniens de Gaza vers le Somaliland, évoquée par des médias il y a quelques mois, une hypothèse restée sans commentaire de la part des autorités du Somaliland et du gouvernement israélien.