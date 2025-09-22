Le président de l’Autorité palestinienne condamne le Hamas pour les attaques du 7 octobre

PolitiqueEconomieSécuritéDiplomatieCultureEnvironnementConseil des ministresFaits diversCommuniqué En BrèveLe président de l’Autorité palestinienne condamne le Hamas pour les attaques du 7 octobrePar BENIN WEB TV22 Sep 2025 à 23:20PartagerFacebookTwitterWhatsAppTelegramE-mailImprimer TOUTES LES DÉPÊCHESBurkina Faso, Mali et Niger quittent la CPI à l’unissonL’Espagnole Aitana Bonmatí décroche son 3e Ballon d’Or consécutifRDC: Vital Kamerhe démissionne de la présidence de l’Assemblée nationaleBrésil : inculpation d’un fils de Jair Bolsonaro pour entrave au procès paternelOpposition vénézuélienne favorable au déploiement américain dans les CaraïbesCorée du Sud : mandat d’arrêt visant la dirigeante de l’Église de l’Unification, dite secte MoonEnviron 63 000 décès liés à la chaleur en Europe durant l’été 2024, selon une étude de référenceLes États-Unis défendront chaque centimètre de l’Otan, dit leur ambassadeur à l’ONUIsraël empêchera la flottille pour Gaza de briser le blocusAlaa Abdel‑Fattah gracié en ÉgypteVOIR TOUS LES FLASHSLe président de l’Autorité palestinienne condamne les attaques menées le 7 octobre par le Hamas. LAISSER UN COMMENTAIRE Annuler la réponseCommenter :S'il vous plaît entrez votre commentaire! Nom :*S'il vous plaît entrez votre nom ici Email :*Vous avez entré une adresse email incorrecte!Veuillez entrer votre adresse email ici Enregistrer mon nom, email et site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Captcha verification failed!Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!