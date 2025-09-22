PAR PAYS
Le président de l’Autorité palestinienne condamne le Hamas pour les attaques du 7 octobre

Par BENIN WEB TV
Burkina Faso, Mali et Niger quittent la CPI à l’unisson

L’Espagnole Aitana Bonmatí décroche son 3e Ballon d’Or consécutif

RDC: Vital Kamerhe démissionne de la présidence de l’Assemblée nationale

Brésil : inculpation d’un fils de Jair Bolsonaro pour entrave au procès paternel

Opposition vénézuélienne favorable au déploiement américain dans les Caraïbes

Corée du Sud : mandat d’arrêt visant la dirigeante de l’Église de l’Unification, dite secte Moon

Environ 63 000 décès liés à la chaleur en Europe durant l’été 2024, selon une étude de référence

Les États-Unis défendront chaque centimètre de l’Otan, dit leur ambassadeur à l’ONU

Israël empêchera la flottille pour Gaza de briser le blocus

Alaa Abdel‑Fattah gracié en Égypte

Le président de l’Autorité palestinienne condamne les attaques menées le 7 octobre par le Hamas.

