Le Premier ministre kosovar: Kosovo et Serbie «ont besoin de normaliser» leurs relations

Le Kosovo et la Serbie doivent « normaliser » leurs relations, a déclaré mercredi à l’AFP le Premier ministre sortant du Kosovo, Albin Kurti, à quelques jours des élections législatives qu’il espère remporter. « Nous avons besoin de normaliser les relations avec la Serbie », a-t-il affirmé, en rappelant que Belgrade n’a jamais reconnu l’indépendance de son ancienne province. « Mais normaliser les relations avec un régime autoritaire chez votre voisin qui ne vous reconnaît pas, qui n’admet pas non plus les crimes commis pendant la guerre, c’est assez difficile », a-t-il ajouté.