Le Portugal reconnaît l’État palestinien

Le Portugal a annoncé la reconnaissance de l’État palestinien, a déclaré dimanche 21 septembre à New York le ministre des Affaires étrangères Paulo Rangel, quelques heures avant l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU. Cette décision, qui suit celles du Royaume‑Uni, du Canada et de l’Australie, précède d’autres reconnaissances attendues lundi, dont celle annoncée par la France. « Reconnaitre l’État de Palestine est (…) l’accomplissement d’une politique fondamentale, cohérente et largement acceptée », a affirmé M. Rangel, ajoutant que le Portugal « prône la solution à deux États comme la seule voie vers une paix juste et durable », favorisant la coexistence et des relations pacifiques entre Israël et la Palestine.

