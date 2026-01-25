Le Nigérian ouvre son compteur après la CAN 2025 (Vidéo)

Victor Osimhen a retrouvé le chemin des filets samedi soir avec Galatasaray, inscrivant un but lors de la victoire 3-1 face à Karagümrük en Super Lig turque, quelques jours après son retour de la CAN 2025 au Maroc.

Âgé de 27 ans, l’attaquant nigérian était revenu au club d’Istanbul après avoir disputé l’ensemble de la campagne de la Coupe d’Afrique des Nations avec les Super Eagles. À la CAN 2025 organisée au Maroc, Osimhen a participé à six rencontres et contribué directement au classement de son équipe en terminant troisième du tournoi, grâce à un bilan personnel de quatre buts et deux passes décisives.

De retour en Turquie, Osimhen a été titularisé en milieu de semaine contre l’Atlético Madrid, sa première titularisation depuis son retour de la compétition continentale. Il n’a pas trouvé le cadre lors de cette rencontre, mais s’est rattrapé samedi en ouvrant son compteur de la reprise en championnat.

Un retour immédiat dans la compétition nationale

Le but marqué contre Karagümrük porte son total en championnat à sept réalisations en treize rencontres disputées cette saison avec Galatasaray. Cette statistique confirme la régularité offensive de l’avant-centre nigérian depuis son arrivée au club, et souligne son rôle majeur dans l’effectif stambouliote.

La rencontre face à Karagümrük s’est soldée par une victoire 3-1 pour Galatasaray, qui s’est appuyée sur l’efficacité de ses offensives pour empocher les trois points. Osimhen, en inscrivant l’un des buts, a participé directement à ce succès qui permet au club d’Istanbul de poursuivre sa campagne en Super Lig.

Son passage par la CAN 2025 a été marqué par une contribution notable aux Super Eagles : quatre buts et deux passes décisives en six matchs témoignent de son impact lors de la compétition. À son retour en club, la continuité de ses performances était suivie de près par les supporters et la direction de Galatasaray, désireux de récupérer leur attaquant vedette en bonne condition physique et compétitive.

La titularisation face à l’Atlético Madrid, bien que sans but, a offert à Osimhen un temps de jeu significatif après la trêve internationale et a préparé le terrain pour sa participation fructueuse en championnat ce week-end. Le but inscrit contre Karagümrük s’inscrit donc dans une séquence de réintégration progressive au sein de l’effectif et de reprise du rythme de compétition.

Les chiffres de la saison — sept buts en treize matchs de Super Lig — restent, pour l’instant, un indicateur chiffré de sa contribution au club. Galatasaray et ses supporters pourront suivre l’évolution de son état de forme et son impact offensif lors des prochaines rencontres de championnat.