Le ministre israélien Itamar Ben Gvir appelle à l’annexion de la Cisjordanie

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré dimanche qu’Israël devait annexer la Cisjordanie en réaction à la reconnaissance d’un État palestinien par l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni, annoncée peu auparavant. « La reconnaissance d’un État palestinien par des pays comme le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie (…) impose une réponse immédiate : l’annexion immédiate de la Judée-Samarie (nom employé par Israël pour désigner la Cisjordanie occupée, NDLR) », a-t-il affirmé dans un communiqué.

