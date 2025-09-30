Le ministre américain de la Défense veut rompre avec «décennies de déclin»

En Brève

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a affirmé mardi 30 septembre que l’armée devait tourner le dos à «des décennies de déclin», lors d’un discours tenu devant un parterre de généraux et d’amiraux convoqués de façon très inhabituelle près de Washington. Présentant son allocution comme destinée «à régler des décennies de déclin», le chef du Pentagone a déclaré : «Nous nettoyons les débris.» «Nous étions devenus le ministère du « woke » mais plus maintenant», a-t-il ajouté.