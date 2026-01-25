Le Malien prend la tête de la MLS

Moussa Sylla, l’attaquant international malien de 26 ans, est sur le point de quitter le FC Schalke 04 pour rejoindre la Major League Soccer (MLS) avant la clôture du mercato hivernal, annonce Sky Sports Deutschland.

Selon les informations diffusées par Sky Sports Deutschland, des négociations concrètes sont en cours entre Schalke 04 et un club de MLS pour le transfert de l’international malien. Sylla ne figurera pas dans le groupe prévu pour la rencontre de Schalke face à Kaiserslautern, disputée aujourd’hui, signe que le joueur est proche d’un départ.

Actuellement engagé avec Schalke en 2. Bundesliga, Sylla a disputé 16 rencontres cette saison et inscrit deux buts. Ces statistiques concernent la saison en cours dans le championnat allemand de deuxième division.

Situation du transfert et éléments confirmés

Les éléments communiqués publiquement proviennent principalement de Sky Sports Deutschland et indiquent que la transaction se déroule au cours du mercato hivernal en cours. Le club allemand a pris la décision de ne pas inclure Sylla dans la liste des joueurs mobilisables pour le match du jour contre Kaiserslautern, mesure qui intervient alors que les discussions avancent.

Agé de 26 ans, Moussa Sylla est présenté comme un attaquant international ; son départ de Schalke serait donc une opération notable pour l’effectif du club évoluant en 2. Bundesliga. Le transfert annoncé vers la MLS marque un changement de championnat et de continent pour le joueur, qui quitterait le championnat allemand pour le championnat nord-américain.

Les données publiques disponibles se limitent aux confirmations de négociations et à l’absence de Sylla du groupe pour la rencontre du jour. Les parties impliquées n’ont, à ce stade, pas diffusé de précisions supplémentaires concernant les modalités précises du transfert, ni sur la durée du contrat que le joueur pourrait signer en MLS.

Schalke 04, qui évolue cette saison en 2. Bundesliga, voit l’un de ses joueurs offensifs faire l’objet d’un intérêt hors d’Europe. La progression de ce dossier dépendra désormais des accords finaux entre les clubs concernés et de la validation administrative et médicale habituelle avant toute officialisation.

Sky Sports Deutschland reste la source citée pour ces informations et le suivi des prochaines étapes sera assuré par les médias sportifs au fur et à mesure des annonces officielles émanant de Schalke 04, du joueur ou du club de MLS impliqué.