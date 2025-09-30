Le Kremlin soutient le plan Trump pour Gaza, espérant la paix

En Brève

Le Kremlin a déclaré mardi 30 septembre soutenir le plan de paix pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump et espérer qu’il mette un terme au conflit déclenché par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a affirmé lors de son point presse quotidien, auquel participait l’AFP, que « le Kremlin soutient toujours et accueille favorablement tous les efforts du président Trump visant à mettre fin à cette tragédie » et a ajouté souhaiter « que ce plan soit mis en œuvre et contribue à orienter les événements au Moyen-Orient vers une conclusion pacifique ».