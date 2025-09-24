Le Kremlin : le rapprochement avec Washington donne des résultats quasi nuls

PAR PAYS
Au lendemain d’une brusque volte-face du président américain, qui s’en est pris à la Russie et a soutenu l’Ukraine, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré que « dans nos relations (russo-américaines), une piste vise à éliminer les facteurs d’irritation (…). Mais cette piste avance lentement. Ses résultats sont proches de zéro. » Le Kremlin a également affirmé, mercredi 24 septembre, que la Russie n’avait pas d’autre choix que de poursuivre le conflit armé déclenché en février 2022 par son attaque à grande échelle de l’Ukraine : « Nous poursuivons notre opération militaire spéciale pour assurer nos intérêts et atteindre les objectifs que (…) le président de notre pays a établis dès le début. Et nous agissons ainsi pour le présent et l’avenir de notre pays, pour les nombreuses générations à venir. Nous n’avons donc pas d’autre alternative », a ajouté Dmitri Peskov.

