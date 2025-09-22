Le journalisme de qualité menacé, préviennent des économistes

Une dizaine d’économistes de renom, dont les prix Nobel Joseph Stiglitz et Daron Acemoglu, ont alerté lundi 22 septembre sur le risque d’un effondrement du journalisme d’intérêt public, qui fournit une information de qualité et joue un rôle crucial pour l’économie. Dans une déclaration collective publiée par le Forum sur l’information et la démocratie et relayée par l’AFP, ils estiment que l’accès à des informations fiables constitue «la ressource fondamentale qui alimente l’économie du XXIe siècle», à l’instar des époques précédentes qui dépendaient de la vapeur ou du charbon pour leur développement industriel. Les signataires — parmi lesquels figurent également Philippe Aghion, Tim Besley, Diane Coyle et Francesca Bria — préviennent que cette ressource sera encore plus essentielle dans une économie future axée sur l’intelligence artificielle, et que sa dégradation pourrait avoir des conséquences considérables sur les marchés, les politiques publiques et la confiance des citoyens.