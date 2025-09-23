Le guide suprême iranien refuse de céder sur l’enrichissement d’uranium

L’ayatollah Ali Khamenei a affirmé mardi que l’Iran ne céderait pas sur la question de l’enrichissement d’uranium, rappelant que les pressions exercées sur le programme nucléaire iranien ont été considérables au cours des dernières décennies. Lors d’une allocution à la nation, le guide suprême de la République islamique a déclaré que Téhéran « n’a pas cédé et ne cédera pas » et qu’il n’avait « jamais cédé aux pressions, ni sur cette question, ni sur aucune autre ». Ces déclarations surviennent à quelques jours d’une possible réimposition de sanctions de l’ONU en l’absence d’un accord avec les pays européens sur le dossier nucléaire iranien.