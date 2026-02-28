Le guide suprême iranien, Ali Khamenei aurait été tué lors de l’opération Epic Fury

L’ambassadeur d’Israël à Washington a informé des responsables américains que le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a été tué samedi 28 février lors d’une frappe israélienne intégrée à une vaste opération militaire conjointe avec les États-Unis.

Les forces américaines et israéliennes ont mené une attaque contre l’Iran qualifiée de « préventive » par les deux gouvernements, visant un pouvoir de Téhéran accusé de vouloir se doter de l’arme nucléaire. Cette action a entraîné des ripostes iraniennes, avec des tirs de missiles dirigés contre Israël et plusieurs pays du Moyen-Orient.

Selon CNN, un responsable israélien a indiqué à Axios que, d’après les renseignements israéliens, Khamenei est décédé et son corps a été retrouvé dans son complexe détruit. Plusieurs des premières frappes ont apparemment touché des secteurs proches des bureaux du guide religieux. On ignorait dans l’immédiat si l’homme de 86 ans se trouvait dans ses bureaux au moment de l’attaque; l’annonce de son décès a été faite plusieurs heures après les événements.

Khamenei exerce l’autorité suprême depuis 1989 et continue d’influencer la République islamique établie après la révolution de 1979.

Donald Trump a confirmé sur Truth Social que l’ayatollah Ali Khamenei avait été tué lors de frappes aériennes américano-israéliennes menées durant la nuit, écrivant: « Khamenei, l’un des hommes les plus maléfiques de l’Histoire, est mort » et ajoutant que c’est « la plus grande chance pour le peuple iranien de reprendre le contrôle de son pays ».

Une source gouvernementale israélienne de haut rang a déclaré au journal The Independent que le dirigeant religieux, qui a supervisé la transformation de l’Iran en l’une des puissances dominantes du Moyen-Orient depuis 1989, a été tué lors d’une frappe qui a rasé son complexe, selon cette source.