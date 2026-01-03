Le Ghana demande le rapatriement d’un citoyen détenu en Ukraine

Au Ghana, le gouvernement a annoncé avoir engagé des négociations avec l’Ukraine pour obtenir la libération d’un citoyen ghanéen détenu comme prisonnier de guerre après avoir combattu aux côtés des forces russes dans la région de Zaporijzhia.

Selon le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto, le ressortissant serait arrivé à Moscou le 7 juillet 2024, où il a signé un contrat pour rejoindre le 71ᵉ régiment de fusils motorisés avant de participer aux combats en Ukraine.

Le ministre a rencontré vendredi l’ambassadeur par intérim d’Ukraine au Ghana pour réclamer son rapatriement et prévoit de se rendre prochainement à Kiev pour poursuivre les négociations. Accra refuse qu’il soit inclus dans un échange de prisonniers, estimant que cela le rendrait « encore plus vulnérable ».

Par ailleurs, Samuel Okudzeto en a profité pour mettre en garde la jeunesse ghanéenne contre les réseaux de recrutement clandestins actifs sur le dark web, rappelant les risques de mort ou de capture. L’administration Mahama a réaffirmé sa priorité : « le bien-être de tous les Ghanéens ».