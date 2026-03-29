« Le football africain mérite de meilleurs dirigeants », Édouard Mendy

La sortie médiatique d’Édouard Mendy risque de provoquer de vifs débats. Suite à la décision contestée qui entoure la CAN 2025, le portier sénégalais a fait part d’un profond malaise, dénonçant sans détour ce qu’il considère comme un dysfonctionnement majeur dans la gouvernance du football africain.

Interrogé en zone mixte après la rencontre amicale remportée 2-0 par le Sénégal contre le Pérou, le gardien a réagi à la décision de la Confédération africaine de football. Le Jury d’appel de la CAF a en effet attribué la victoire au Maroc sur tapis vert, plusieurs semaines après la finale, une décision qui continue d’alimenter la polémique.

Visiblement marqué, l’ancien joueur de Chelsea, aujourd’hui à Al-Ahli Saudi FC, n’a pas tenté d’adoucir son propos. Il a estimé que cette situation desservait le football africain dans son ensemble et a pointé la Confédération comme étant au cœur du problème.

Appel à des responsables à la hauteur et recours juridique

Édouard Mendy a souligné le fossé entre la progression visible des joueurs et des clubs sur le terrain et la lenteur — voire l’inadéquation — des structures administratives qui doivent les encadrer. Selon lui, l’Afrique mériterait des dirigeants capables de suivre le rythme imposé par ses acteurs sportifs et de restaurer la confiance autour des compétitions.

De son côté, la Fédération sénégalaise ne se satisfait pas de la décision et a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS). Les autorités nationales espèrent, par cette voie, faire reconnaître leurs droits et récupérer un titre dont l’attribution reste vivement discutée.