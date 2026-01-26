Le FC Porto piste un joueur nigérian

Terem Moffi, l’attaquant international nigérian de l’OGC Nice, est annoncé sur les tablettes du FC Porto selon le média Antena 1 ; âgé de 26 ans, il totalise 3 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues avec Nice et est lié au club français par un contrat courant jusqu’en juin 2027.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Lors de la présente saison, Moffi a participé à quinze rencontres avec son club de Ligue 1, toutes compétitions prises en compte, et y a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Ces chiffres sont issus des éléments communiqués sur sa situation sportive actuelle et permettent de préciser son rendement chiffré depuis son engagement avec l’OGC Nice cette saison.

Le contrat du joueur avec Nice s’étend jusqu’en juin 2027. Malgré cette échéance contractuelle, des sources indiquent qu’un départ avant la fin de cet engagement reste envisageable : cette hypothèse est évoquée dans les informations relayées par Antena 1 au sujet de l’intérêt porté par des clubs étrangers.

Intérêt du FC Porto et éléments rapportés

Selon Antena 1, le club portugais du FC Porto suit le profil de Terem Moffi. Le média précise que l’attaquant nigérian est ciblé par le club portugais, sans autres détails publics sur la nature ou le degré d’avancement de cet intérêt.

Le FC Porto, décrit dans les informations disponibles comme un club « légendaire » du Portugal, est dirigé, au plan sportif, par l’entraîneur Francesco Farioli. Les éléments rapportés associent directement l’intérêt du club à la période d’entraînement sous la responsabilité de Farioli, sans indication complémentaire sur d’éventuelles discussions contractuelles ou sur les intentions officielles des parties impliquées.

Dans les informations consultées, l’identité du joueur est rappelée : Terem Moffi, international nigérian, âgé de 26 ans, et évoluant au poste d’attaquant à l’OGC Nice. Les données disponibles insistent sur son statut de joueur sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2027 et sur ses statistiques de la saison en cours mentionnées ci‑dessus.

Le relais médiatique de l’intérêt du FC Porto par Antena 1 constitue la source unique citée pour l’instant à propos de cette possible cible de mercato. Aucune précision supplémentaire relative à des offres, montants, clauses contractuelles ni calendrier de négociations n’a été fournie dans le contenu consulté.