Le Danemark interdit les vols de drones civils la semaine prochaine pour le sommet européen

Le Hamas perd contact avec deux otages à Gaza après les raids israéliens

Nuit d’attaques : la Russie lance des centaines de drones et de missiles sur l’Ukraine

Nucléaire : l’Iran juge «injustifiable» le retour des sanctions de l’ONU et promet une réponse ferme

Bombardements russes à Kiev : plusieurs morts

Guinée : présidentielle fixée au 28 décembre par décret

La Russie met en garde l’Otan contre toute riposte aux incursions présumées

Argentine : des milliers manifestent à Buenos Aires pour la justice après un triple féminicide

Nigeria : effondrement d’une mine artisanale dans le nord, au moins 18 morts

Bousculade meurtrière en Inde : au moins 36 morts lors d’un rassemblement politique

Condamnation de Sarkozy : le chef de la cour d’appel de Paris appelle solennellement au respect de la justice

Le Danemark interdira tous les vols de drones civils sur son territoire la semaine prochaine afin d’assurer la sécurité du sommet européen qui réunira les chefs de gouvernement à Copenhague, a annoncé dimanche 28 septembre le ministère des Transports. Le ministère a précisé que «de lundi à vendredi, nous fermerons l’espace aérien danois à tous les vols de drones civils», soulignant la vigilance accrue pour la protection des dirigeants. Des survols de drones non identifiés dans l’espace aérien danois depuis le 22 septembre ont déjà entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, et le Danemark a laissé entendre une possible implication russe.

