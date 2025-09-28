Le Danemark interdit les vols de drones civils la semaine prochaine pour le sommet européen

Le Danemark interdira tous les vols de drones civils sur son territoire la semaine prochaine afin d’assurer la sécurité du sommet européen qui réunira les chefs de gouvernement à Copenhague, a annoncé dimanche 28 septembre le ministère des Transports. Le ministère a précisé que «de lundi à vendredi, nous fermerons l’espace aérien danois à tous les vols de drones civils», soulignant la vigilance accrue pour la protection des dirigeants. Des survols de drones non identifiés dans l’espace aérien danois depuis le 22 septembre ont déjà entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, et le Danemark a laissé entendre une possible implication russe.