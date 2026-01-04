Accueil En Brève Le Danemark appelle au «respect total» de l’intégrité du Groenland après le tweet d’une Américaine

Le Danemark appelle au «respect total» de l’intégrité du Groenland après le tweet d’une Américaine

Dimanche 4 janvier, l’ambassadeur du Danemark aux États-Unis, Jesper Møller Sørensen, a appelé au « respect total » de l’intégrité territoriale du Groenland après la publication sur X, le 3 janvier, par Katie Miller — épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison Blanche Stephen Miller — d’une photo du Groenland colorée aux couleurs du drapeau américain accompagnée de la légende en majuscules « SOON ». Cette publication relance les tensions entre le Danemark et les États-Unis autour du statut du Groenland, convoité par l’ancien président Donald Trump et au centre des inquiétudes depuis l’annonce fin décembre par la Maison Blanche de la nomination d’un envoyé spécial pour ce territoire autonome danois. « Petit rappel amical concernant les États-Unis et le Royaume du Danemark: nous sommes des alliés proches et devons continuer à travailler ensemble en tant que tels », a réagi l’ambassadeur dans une réponse au message de Katie Miller, selon l’AFP.