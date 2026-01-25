Axel Tuanzebe, défenseur international de la République démocratique du Congo, et Lyle Foster, attaquant international sud-africain, ont été les acteurs principaux du match nul 2-2 entre Burnley et Tottenham ce samedi en Premier League. Tottenham avait ouvert le score par Micky van de Ven, mais Burnley est revenu en force avant la pause et en seconde période pour arracher le partage des points.

Le premier acte a été animé : Tottenham a pris l’avantage par une réalisation de Micky van de Ven à la 38e minute. Burnley n’a pas tardé à réagir et a trouvé l’égalisation avant la mi-temps par Axel Tuanzebe, qui a permis à son équipe de revenir à hauteur au terme d’une première période équilibrée.

En deuxième mi-temps, Burnley a pris l’avantage grâce à Lyle Foster. Entré en cours de jeu en tant que remplaçant, l’attaquant sud-africain a inscrit le deuxième but des Clarets, donnant l’espoir des trois points à son équipe. Tottenham n’a cependant pas abandonné et a obtenu l’égalisation par l’intermédiaire de Christian Romero, qui a permis aux Spurs de repartir avec un point.

Déroulé des temps forts et implications immédiates

La rencontre s’est soldée sur un score final de 2-2, chaque équipe se partageant donc un point au classement. La séquence des buts a été la suivante : ouverture du score pour Tottenham par Micky van de Ven en première période, égalisation de Burnley avant la pause par Axel Tuanzebe, avantage repris par Burnley en seconde période via Lyle Foster, puis nouvelle égalisation de Tottenham par Christian Romero.

Axel Tuanzebe, défenseur international de la RDC, a joué un rôle décisif en marquant l’un des buts de Burnley et en contribuant au retour avant la mi-temps. Sa réalisation a permis à son équipe de aborder la deuxième période avec un nouvel élan. Lyle Foster, appelé à entrer comme remplaçant, a donné l’avantage en inscrivant le deuxième but des locaux, montrant un impact immédiat après son entrée en jeu.

Pour Tottenham, Micky van de Ven a ouvert le score et Christian Romero a obtenu l’égalisation salvatrice en seconde période, permettant aux visiteurs d’éviter la défaite. Les deux équipes ont donc partagé les points au terme d’un match marqué par des retournements de situation.

Ce match laisse Burnley et Tottenham avec un point chacune sur cette rencontre de championnat. Les faits marquants sont les contributions directes de Tuanzebe et Foster pour Burnley, et les interventions de van de Ven et Romero pour Tottenham qui ont rythmé la partie jusqu’au coup de sifflet final.