Le chef des Kurdes syriens (FDS) à Damas pour discuter de l’intégration de ses forces

Mazloum Abdi, chef des Kurdes syriens et commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), s’est rendu à Damas dimanche 4 janvier pour de nouvelles négociations avec des responsables gouvernementaux sur l’intégration des FDS au sein des forces de l’État, rapporte l’AFP. M. Abdi avait signé en mars un accord avec le président Ahmed al-Charaa prévoyant la fusion de l’administration kurde semi-autonome avec le gouvernement d’ici fin 2025, mais des divergences entre les parties ont retardé sa mise en œuvre. Dans un communiqué cité par l’agence, les FDS ont précisé qu’une délégation de leurs dirigeants, dont Mazloum Abdi, rencontre actuellement des responsables du gouvernement syrien dans la capitale dans le cadre de discussions liées au processus d’intégration militaire.