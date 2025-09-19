Le Canada interdit l’entrée au groupe Kneecap, accusé de soutenir le Hezbollah et le Hamas

PAR PAYS
Le Canada a interdit l’entrée sur son territoire au groupe de rap nord-irlandais Kneecap, empêchant ainsi les concerts prévus en octobre 2025, a annoncé vendredi le gouvernement; selon Vince Gasparro, chargé de la lutte contre la criminalité, le trio a «affiché publiquement son soutien à des organisations terroristes telles que le Hezbollah et le Hamas», et promeut «la violence et la haine». Un membre du groupe fait par ailleurs l’objet de poursuites devant la justice britannique pour soutien au Hezbollah.

