Le Cambodge va expulser 59 Sud-Coréens liés à des arnaques en ligne

En Brève

Le Cambodge a annoncé, jeudi 16 octobre 2025, l’expulsion, prévue vendredi, de 59 ressortissants sud-coréens impliqués dans des centres d’arnaques en ligne, après que Séoul a dépêché une équipe pour enquêter sur la détention de dizaines de ses nationaux liés à ces structures. Dans un communiqué, la police nationale cambodgienne indique que ces 59 personnes, « secourues par les autorités cambodgiennes ou détenues pour d’autres crimes », seront renvoyées vers la Corée du Sud.

