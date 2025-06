Le Bénin dans toutes ses facettes (guide complet)

- Publicité-

La République du Bénin, petit pays d’Afrique de l’Ouest situé entre le Togo et le Nigeria sur le golfe de Guinée, étonne par la richesse de sa culture et de son histoire. Ancien royaume du Dahomey, berceau du vaudou, terre de royaumes puissants et point de départ de la traite négrière, le Bénin possède un patrimoine unique en son genre. De ses palais royaux aux villages lacustres en passant par des parcs animaliers et des plages bordées de cocotiers, ce pays offre une immersion authentique au cœur de l’Afrique de l’Ouest.

Aujourd’hui, le Bénin est reconnu pour sa stabilité politique et son accueil chaleureux. Ce guide pratique très complet vous propose de parcourir toutes les facettes du Bénin : son histoire mouvementée, sa géographie et son climat, la diversité de sa culture et de ses langues, les atouts de son économie, les incontournables touristiques à visiter, les délices de sa gastronomie, ainsi que ses religions et croyances. Des encadrés de conseils pratiques sont également fournis pour les voyageurs, les investisseurs ou les étudiants intéressés par le Bénin. Bonne découverte de ce guide du Bénin, un pays attachant au patrimoine riche et à l’avenir prometteur !

Histoire du Bénin

Le territoire du Bénin a une histoire riche qui remonte à plusieurs siècles avant la colonisation. Entre le XVè et le XIXè siècle, la région était occupée par de puissants royaumes africains, dont le plus célèbre est le royaume du Dahomey (situé autour d’Abomey). Ce royaume prospère, fondé au XVIIè siècle, était connu pour ses institutions avancées et son armée redoutable comprenant les célèbres Amazones du Dahomey, un régiment de guerrières d’élite. Le Dahomey contrôlait le commerce local, notamment la vente d’esclaves aux Européens sur la côte (d’où l’ancien nom de la région, la « Côte des Esclaves »). La ville côtière de Ouidah était un port majeur de la traite négrière, d’où des milliers de captifs furent embarqués vers les Amériques aux XVIIè–XIXè siècles.

Statue du Roi Bèhanzin à Abomey PH: Présidence du Bénin

Au XIXè siècle, le royaume du Dahomey entre en conflit avec les colonisateurs français et finit par être intégré à l’Afrique-Occidentale française. Le territoire, appelé colonie du Dahomey, reste sous domination française jusqu’au milieu du XXè siècle. Le Bénin accède finalement à l’indépendance le 1er août 1960 (sous le nom de République du Dahomey) et devient un État souverain. Les premières années post-coloniales sont marquées par une instabilité politique (plusieurs coups d’État et gouvernements successifs). En 1972, le commandant Mathieu Kérékou prend le pouvoir et installe un régime à parti unique d’orientation marxiste-léniniste, rebaptisant le pays République populaire du Bénin en 1975.

À la fin des années 1980, confronté à une grave crise économique et sociale, le régime de Kérékou s’effondre. Le Bénin entre alors dans l’histoire en organisant en février 1990 la Conférence nationale des « forces vives » de la Nation, réunissant opposition et régime en place. Cette conférence aboutit à une nouvelle Constitution démocratique instaurant le multipartisme. Le pays devient l’une des premières démocraties pluralistes d’Afrique sub-saharienne. Lors des élections de 1991, Nicéphore Soglo est élu président, puis Mathieu Kérékou lui-même reviendra par les urnes en 1996 (avant de céder définitivement la place en 2006).

Les présidents Nicéphore Soglo( en blanc en arrière plan), Boni Yayi (à gauche) et Patrice Talon (à droite) PH: Présidence du Bénin

Depuis 1990, le Bénin connaît une relative stabilité politique, avec des alternances pacifiques au pouvoir. Aujourd’hui, le Bénin est une république démocratique dotée d’institutions stables. La capitale officielle est Porto-Novo, mais le centre névralgique du pays est Cotonou, la plus grande ville et capitale économique. L’histoire contemporaine du Bénin, marquée par le succès de sa transition démocratique, lui vaut l’image d’un pays pionnier en Afrique en matière de gouvernance.

Géographie du Bénin

Situé en Afrique de l’Ouest, le Bénin s’étire du golfe de Guinée au sud jusqu’au fleuve Niger au nord sur environ 700 km de long. Sa superficie est d’environ 114 763 km² (soit à peu près la taille de l’État américain de l’Ohio ou 1/5 de la France). Le pays est relativement étroit d’est en ouest (130 km de côtes seulement). Il est bordé par quatre pays : le Togo à l’ouest, le Nigéria à l’est, et au nord par le Niger au nord-est et le Burkina Faso au nord-ouest. Cette position lui confère un accès stratégique à l’océan Atlantique via le golfe du Bénin, ce qui fait de Cotonou un port important pour les pays enclavés de la région (notamment le Niger et le Burkina).

Le relief du Bénin est dans l’ensemble peu accidenté. Le sud du pays est une plaine côtière basse, avec des lagunes et marécages près du littoral. Le long de la côte s’étendent de grandes plages de sable fin bordées de cocotiers. Le nord du pays est plus élevé, formant un plateau ondulé puis des collines vers le nord-ouest (massif de l’Atacora). Le point culminant est le mont Sokbaro (658 m) à la frontière avec le Togo. Le pays est drainé par plusieurs cours d’eau, dont le plus important est le fleuve Ouémé qui traverse le sud et forme un delta près de Cotonou.

Paysage de Natitingou PH: Benin Web TV

Le climat du Bénin est tropical, avec des variations entre le sud côtier et le nord intérieur. Le sud bénéficie d’un climat subéquatorial humide avec deux saisons des pluies (avril à juillet et septembre à octobre) et deux saisons sèches (l’une longue de décembre à mars, l’autre brève en août). Le nord connaît un climat tropical soudanien avec une seule saison des pluies (approximativement de mai/juin à septembre) et une longue saison sèche d’octobre à avril, marquée en décembre-janvier par l’harmattan, un vent chaud et sec venu du Sahara. Les températures sont chaudes toute l’année : dans le sud côtier elles varient de ~25°C à 30°C en moyenne, tandis que le nord peut connaître des journées plus chaudes (souvent 35°C et plus en saison sèche) mais avec des nuits plus fraîches en hiver. La meilleure période climatique pour visiter s’étend généralement de novembre à février, quand il pleut peu et qu’il ne fait pas trop chaud.

En matière d’écosystèmes, le Bénin offre une transition du milieu côtier lagunaire au sud (mangroves, lacs comme la lagune de Nokoué) vers des savanes arborées au centre et au nord. Les forêts denses originelles ont presque disparu sauf dans quelques zones protégées. Le pays abrite deux grands parcs nationaux transfrontaliers avec le Burkina et le Niger : le parc W et surtout le parc national de la Pendjari (classé à l’UNESCO), où l’on trouve une faune africaine riche (éléphants, lions, buffles, antilopes, hippopotames, etc.).

Ces parcs du nord constituent l’un des derniers refuges de la grande faune en Afrique de l’Ouest. Le littoral quant à lui est parsemé de villages de pêcheurs et de lagunes (comme le lac Ahémé ou la lagune de Ouidah), offrant des paysages paisibles. En somme, la géographie béninoise est variée malgré la petite taille du pays, et elle sous-tend une diversité de modes de vie (pêche maritime au sud, agriculture vivrière et coton dans les plaines, élevage et safari touristique dans le nord).

Culture du Bénin

La culture béninoise est le reflet d’une grande diversité ethnique et historique. Le Bénin compte en effet plus de 60 groupes ethnolinguistiques différents sur son sol. Les principaux peuples incluent les Fon (majoritaires dans le sud, autour d’Abomey et Cotonou), les Adja et apparentés (sud-ouest), les Yoruba (sud-est, vers Porto-Novo, et sud du Nigéria voisin), les Bariba (nord-est), les Fulbé (Peul, éleveurs nomades dans le nord) ainsi que de nombreux autres groupes (Ottamari/Ditammari à l’Atacora, Dendi au nord, etc.). Chacun de ces peuples a ses traditions, ses musiques et danses, et souvent sa langue propre – au total, on recense plus d’une cinquantaine de langues au Bénin.

La langue officielle du pays est toutefois le français, héritage de la colonisation, et elle sert de lingua franca notamment en ville et dans l’administration. Dans la vie quotidienne, les langues nationales restent très vivantes : par exemple, le fon est parlé comme langue maternelle par environ 40% des Béninois (principalement dans le sud du pays), le yoruba par environ 12%, l’adja par 11%, etc. Cette richesse linguistique s’accompagne d’un métissage culturel : de nombreuses personnes sont bilingues ou trilingues et pratiquent des coutumes issues de plusieurs ethnies.

Le Bénin est souvent considéré comme un carrefour culturel de l’Afrique de l’Ouest. La tradition orale y est très présente – contes, chants et proverbes font partie de l’éducation des jeunes. Les danses et musiques traditionnelles occupent une place centrale dans les fêtes et cérémonies : on peut citer le tchinkounmè (danse du sud Bénin), les danses des masques Guèlèdè chez les Yoruba (inscrites au patrimoine immatériel de l’UNESCO), ou encore les rythmes de tambours polyrythmiques accompagnant les rituels vaudous.

L’artisanat béninois est réputé pour sa qualité, notamment la fabrication des tissus “à la indigo” ou en wax coloré, la vannerie, la sculpture sur bois (masques, statuettes) et les objets en bronze ou en laiton (les royaumes du Dahomey excellaient dans la technique de la fonte d’art). Les musées ne manquent pas, en particulier le Musée historique d’Abomey (installé dans les anciens palais royaux, exposant trônes, armes et récits des rois d’Abomey) et le Musée Honmè de Porto-Novo (ancien palais du roi Tofa, dédié à la culture locale). On trouve également des fondations d’art contemporain, comme la Fondation Zinsou à Cotonou, témoignant du dynamisme artistique moderne du pays.

Le vaudou (ou vodoun) occupe une place à part dans la culture du Bénin. Né sur le territoire de l’actuel Bénin il y a plusieurs siècles, le culte vaudou – souvent mal connu en Occident – est une religion animiste ancestrale vénérant les divinités de la nature et les esprits des ancêtres. Au Bénin, le vaudou n’est pas seulement une religion, c’est un socle culturel : il inspire des formes d’art (sculptures de divinités, motifs symboliques), il sous-tend des fêtes populaires (danses masquées des Zangbétô, cérémonie d’appel aux esprits, etc.) et influence même la médecine traditionnelle.

Longtemps persécuté ou marginalisé (notamment sous le régime marxiste de Kérékou où les cultes traditionnels furent interdits), le vaudou a retrouvé ses droits depuis les années 1990. Le gouvernement béninois a officialisé une Fête nationale des religions traditionnelles (fête du Vaudou) le 10 janvier de chaque année, jour férié durant lequel des cérémonies et danses ont lieu notamment à Ouidah. Aujourd’hui, les Béninois sont fiers de ce patrimoine spirituel qui fait l’originalité de leur pays, tout en le pratiquant souvent de façon syncrétique aux côtés du christianisme ou de l’islam. La culture du Bénin offre ainsi un visage multiple, à la croisée de l’héritage précolonial, de l’influence européenne et des expressions africaines modernes (musique, littérature, cinéma émergeant). Cette richesse culturelle fait du Bénin un pays fascinant à explorer pour le voyageur curieux.

Économie du Bénin

L’économie béninoise est celle d’un pays en développement qui repose encore largement sur l’agriculture et le secteur informel, mais qui enregistre depuis quelques années une croissance soutenue. Le Bénin fait partie des pays les moins industrialisés d’Afrique, avec un PIB par habitant modeste (environ 1300 $ US) et il est classé parmi les Pays les moins avancés selon l’ONU. Néanmoins, la situation économique évolue positivement : la croissance du PIB a atteint 6 à 7% par an à la fin des années 2010, a résisté à +3,8% en 2020 malgré la pandémie, puis s’est établie autour de 5,5% en 2021

. Cette dynamique s’explique en partie par les réformes engagées pour assainir les finances publiques et améliorer l’environnement des affaires, ainsi que par des investissements dans les infrastructures.

Le secteur primaire (agriculture) occupe encore une grande part de la population active et contribue à environ 28% du PIB. Le coton est de loin la culture commerciale la plus importante du pays – le Bénin est l’un des premiers producteurs de coton en Afrique – et représente environ 65% des recettes d’exportation du pays. Outre le coton, le Bénin exporte aussi des noix de cajou, des fruits de mer, des fruits tropicaux (ananas), et dans une moindre mesure du pétrole (le pays est un petit producteur de pétrole offshore). Le secteur secondaire (industrie) reste embryonnaire (environ 15% du PIB seulement), limité à l’agro-alimentaire (huileries de palme, brasseries), au textile (égrenage du coton) et à quelques cimenteries et manufactures légères. Le secteur tertiaire (services) est en pleine expansion, pesant près de la moitié du PIB. Il comprend le commerce, les transports et logistiques, les télécommunications (forte croissance de la téléphonie mobile et des services internet ces dernières années), ainsi qu’un secteur bancaire relativement dynamique dans la sous-région.

La position du Bénin en fait un couloir commercial pour ses voisins enclavés. Le port autonome de Cotonou joue un rôle crucial : il sert de porte d’entrée au commerce du Niger et du Burkina Faso notamment. Une part significative de l’activité économique du Bénin provient du transit de marchandises (véhicules d’occasion, produits manufacturés) vers ou depuis le Nigéria tout proche ou les pays sahéliens. Le pays a rejoint l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et utilise le franc CFA (XOF) arrimé à l’euro, ce qui assure une certaine stabilité monétaire et facilite les échanges dans la région. Le Bénin est également membre de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et bénéficie donc de la libre circulation des personnes et des biens avec 14 autres pays ouest-africains.

Après l’instauration de la démocratie, les gouvernements successifs ont mis en place des programmes d’ajustement structurel puis de développement axés sur la réduction de la pauvreté. Depuis 2016, sous l’impulsion du président Patrice Talon (lui-même homme d’affaires), un Plan d’Actions Gouvernemental (PAG) ambitieux a été lancé pour moderniser les infrastructures (routes, énergie, assainissement), développer le tourisme et l’agro-industrie, et améliorer la gouvernance. Des chantiers importants ont vu le jour : construction d’une nouvelle route des pêches le long du littoral, aménagement d’une zone industrielle à Glo-Djigbé près de Cotonou pour attirer des usines de transformation (textile, ananas, cajou), agrandissement du port, etc. L’objectif est de diversifier l’économie et de créer des emplois formels pour la jeunesse (le Bénin possède une population très jeune, plus de 65% des habitants ont moins de 25 ans).

Malgré ces efforts, le Bénin reste confronté à des défis notables : pauvreté rurale, dépendance à la pluviométrie (le secteur agricole souffre des aléas climatiques), insuffisances du système éducatif et de formation, et nécessité d’attirer davantage d’investissements privés. Néanmoins, le pays offre aujourd’hui un climat relativement favorable comparé à d’autres dans la région, avec une démocratie stable, une situation géopolitique pacifique et une volonté politique d’ouverture économique.

Conseils pratiques pour les investisseurs

Stabilité politique et juridique : Le Bénin est réputé pour sa démocratie apaisée depuis 1990 et offre un environnement politique stable – un atout rassurant pour investir. Le cadre légal des affaires a été modernisé et aligné sur les normes de l’OHADA (droit des affaires commun à 17 pays africains). La protection juridique des investisseurs s’est améliorée ces dernières années, tout comme la lutte contre la corruption (même s’il reste des progrès à faire).

Le Bénin est réputé pour sa démocratie apaisée depuis 1990 et offre un environnement politique stable – un atout rassurant pour investir. Le cadre légal des affaires a été modernisé et aligné sur les normes de l’OHADA (droit des affaires commun à 17 pays africains). La protection juridique des investisseurs s’est améliorée ces dernières années, tout comme la lutte contre la corruption (même s’il reste des progrès à faire). Avantages fiscaux : Le Bénin dispose d’un Code des investissements incitatif. Selon la taille et le secteur du projet, les investisseurs peuvent bénéficier d’exonérations fiscales partielles ou totales pendant 5 à 10 ans (voire jusqu’à 15 ans pour les projets stratégiques). Des zones économiques spéciales ont été créées, comme la Zone industrielle de Glo-Djigbé près de Cotonou, offrant des facilités douanières et des infrastructures dédiées. L’adhésion du Bénin à l’UEMOA et à la CEDEAO permet aussi un accès sans barrières à un marché régional de plus de 300 millions de consommateurs.

Le Bénin dispose d’un incitatif. Selon la taille et le secteur du projet, les investisseurs peuvent bénéficier d’exonérations fiscales partielles ou totales pendant (voire jusqu’à 15 ans pour les projets stratégiques). Des ont été créées, comme la Zone industrielle de Glo-Djigbé près de Cotonou, offrant des facilités douanières et des infrastructures dédiées. L’adhésion du Bénin à l’UEMOA et à la CEDEAO permet aussi un accès sans barrières à un marché régional de plus de 300 millions de consommateurs. Secteurs porteurs : Les opportunités d’investissement au Bénin se concentrent dans plusieurs secteurs clés. L’ agro-industrie a du potentiel (transformation du coton en textile, noix de cajou, karité, ananas, etc.), soutenue par la disponibilité de matières premières agricoles. Le tourisme et la culture sont en développement, profitant du riche patrimoine historique et naturel du pays – le gouvernement encourage la construction d’hôtels, d’écolodges et la valorisation des sites touristiques. Le secteur énergétique est également ouvert (énergies renouvelables, extension du réseau électrique, gestion de l’eau). Enfin, les infrastructures (routes, logements, télécoms) offrent un vaste chantier dans lequel des partenariats public-privé sont recherchés.

Les opportunités d’investissement au Bénin se concentrent dans plusieurs secteurs clés. L’ a du potentiel (transformation du coton en textile, noix de cajou, karité, ananas, etc.), soutenue par la disponibilité de matières premières agricoles. Le et la culture sont en développement, profitant du riche patrimoine historique et naturel du pays – le gouvernement encourage la construction d’hôtels, d’écolodges et la valorisation des sites touristiques. Le est également ouvert (énergies renouvelables, extension du réseau électrique, gestion de l’eau). Enfin, les (routes, logements, télécoms) offrent un vaste chantier dans lequel des partenariats public-privé sont recherchés. Créer son entreprise : L’ouverture d’une société au Bénin a été simplifiée grâce à la création de l’ Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX) , guichet unique où s’effectuent les formalités en quelques jours. Le pays est classé parmi les réformateurs dans le classement Doing Business pour la facilité de création d’entreprise. La monnaie stable (CFA), la convertibilité garantie par le Trésor français, et l’absence de contrôle des changes intra-UEMOA sont autant de points positifs pour les entrepreneurs étrangers. Il est recommandé de bien s’entourer localement (avocats d’affaires, partenaires béninois) afin de comprendre les usages et le marché, et de profiter des services de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) qui accompagne les investisseurs.

L’ouverture d’une société au Bénin a été simplifiée grâce à la création de l’ , guichet unique où s’effectuent les formalités en quelques jours. Le pays est classé parmi les réformateurs dans le classement Doing Business pour la facilité de création d’entreprise. La monnaie stable (CFA), la convertibilité garantie par le Trésor français, et l’absence de contrôle des changes intra-UEMOA sont autant de points positifs pour les entrepreneurs étrangers. Il est recommandé de bien s’entourer localement (avocats d’affaires, partenaires béninois) afin de comprendre les usages et le marché, et de profiter des services de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) qui accompagne les investisseurs. Environnement et responsabilité : Comme partout, les investisseurs au Bénin doivent veiller à respecter les normes sociales et environnementales. Les autorités encouragent les projets créateurs d’emplois locaux et respectueux de l’environnement, en particulier dans des secteurs comme l’agriculture durable ou l’écotourisme. Des mécanismes existent pour faciliter le dialogue avec les communautés locales et les autorités (par exemple via l’Agence béninoise de l’environnement pour les études d’impact). S’inscrire dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale sera bien perçu et peut ouvrir des soutiens, y compris de bailleurs internationaux présents au Bénin.

(En résumé, investir au Bénin offre des perspectives intéressantes grâce à la stabilité du pays et aux incitations offertes, à condition de bien préparer son projet et de s’adapter au contexte local.)

Attractions touristiques majeures du Bénin

Le Bénin n’est pas encore une destination de masse, mais il recèle de nombreux sites touristiques de premier plan qui méritent le voyage. Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de nature sauvage ou curieux de découvertes culturelles, le pays saura vous combler. Voici un tour d’horizon des incontournables du Bénin:

Ouidah : histoire et spiritualité vaudou

Ouidah (ou Whydah), petite ville côtière à 40 km à l’ouest de Cotonou, est un lieu chargé d’histoire et hautement symbolique. Au XVIIIè siècle, Ouidah était l’un des principaux ports d’embarquement des esclaves vers les Amériques. Une Route des Esclaves de 4 km y retrace aujourd’hui le chemin que parcouraient les captifs depuis le fort portugais de Ouidah jusqu’à la plage où ils étaient embarqués. Au bout se dresse la célèbre Porte du Non-Retour, un monument-mémorial en forme d’arche, érigé en 1995, qui honore la mémoire de millions d’Africains déportés. Ce lieu empreint de recueillement est l’une des visites les plus émouvantes du pays.

Mais Ouidah, c’est aussi la capitale spirituelle du vaudou béninois. C’est dans cette ville que se tient chaque 10 janvier la grande fête nationale du Vodoun, rassemblant des fidèles et des curieux du monde entier venus assister aux danses, cérémonies et sacrifices rituels. Plusieurs sites témoignent de l’importance du culte vaudou à Ouidah : le très impressionnant Temple des Pythons, où sont élevés et vénérés des pythons sacrés (incarnation du dieu serpent Dangbé), la Forêt sacrée de Kpassè peuplée de statues et d’arbres centenaires où, selon la légende, le fondateur de la ville se serait transformé en iroko. Ouidah abrite également un Musée d’Histoire (installé dans l’ancien fort français) qui retrace la traite négrière et les royaumes côtiers. Visiter Ouidah permet de saisir le cœur mystique et historique du Bénin : on ne peut comprendre l’âme du pays sans passer par cette ville emblématique.

Abomey : vestiges du royaume du Dahomey

Abomey, dans le centre-sud du pays, fut pendant près de 300 ans (du XVIIè au XIXè siècle) la glorieuse capitale du royaume du Dahomey. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville abrite les vestiges des Palais royaux d’Abomey, un vaste ensemble palatial en terre battue où ont régné 12 rois successifs. On peut y visiter les cours et bâtiments encore conservés, notamment le palais du roi Ghézo et celui du roi Glélé, ornés de bas-reliefs racontant les hauts-faits des souverains (scènes de guerre, symboles royaux comme le requin ou le lion). Ces palais fortifiés étaient le cœur administratif, militaire et religieux du royaume.

Le Musée historique d’Abomey, installé dans l’enceinte royale, expose de nombreux trésors : trônes royaux (le trône du roi Ghézo repose, dit-on, sur des crânes humains), armes traditionnelles, costumes et éléments du culte vaudou royal. On peut y voir également une reproduction du fameux mur d’Agonglo, un mur que la légende dit construit avec un mélange d’argile et de poudre d’or (pour symboliser la richesse du royaume), voire – selon les récits – incorporant du sang humain pour le renforcer. Les guides du musée racontent aux visiteurs les anecdotes sur chaque roi, la férocité des Amazones guerrières, les rites d’intronisation, etc., ce qui rend la visite très vivante. Aux abords d’Abomey, on trouve aussi des artisans fabriquant les appliqués d’Abomey (tapisseries colorées racontant des scènes historiques, héritage des artisans du palais).

Abomey est donc un arrêt indispensable pour les passionnés d’histoire. Marcher sur les terres rouges de l’ancienne capitale du Dahomey, c’est un peu remonter le temps dans l’Afrique précoloniale. La ville en elle-même est paisible, et l’on peut prolonger la découverte dans les villages voisins (comme Djidja ou Bohicon) pour s’imprégner de la vie locale actuelle, héritière de ce riche passé.

Ganvié : la Venise africaine

Non loin de Cotonou, sur les eaux calmes du lac Nokoué, se trouve l’un des sites les plus insolites du Bénin : Ganvié, un village entièrement construit sur pilotis au milieu du lac. Fondé au XVIIIè siècle par le peuple Tofinu, Ganvié est né d’un besoin de survie : pour échapper aux razzias esclavagistes menées par le royaume du Dahomey (et alimentées par les Européens), les Tofinu se sont réfugiés sur le lac, hors d’atteinte des chasseurs d’hommes (une croyance interdisant aux guerriers du Dahomey de poursuivre des ennemis sur l’eau). Au fil du temps, Ganvié est devenu un véritable village lacustre autonome : aujourd’hui encore, environ 30 000 habitants vivent sur le lac dans des maisons en bois perchées sur des pilotis.

Habitats lacustres témoins de Ganvié (So-Ava) @Presidence du Bénin

À Ganvié, tout se fait en pirogue : c’est le principal moyen de transport pour aller à l’école, au marché ou rendre visite à un voisin ! Une excursion en barque à moteur ou en pirogue traditionnelle permet de découvrir ce mode de vie unique. On navigue entre les maisons, l’église, la mosquée, l’école flottante, et même un hôtel sur l’eau. Le matin, vous croiserez les pêcheurs lançant leurs filets ou relevant leurs nasses, ainsi que les femmes pagayant d’une maison à l’autre pour vendre des marchandises. Le village possède un marché flottant très pittoresque où l’on peut acheter du poisson frais, des fruits, ou de l’artisanat depuis sa barque. Les Tofinu pratiquent une technique de pêche traditionnelle appelée acadja : ils plantent des branchages dans l’eau pour attirer les poissons qui viennent s’y réfugier, facilitant ainsi leur capture.

Ganvié a été surnommé la “Venise de l’Afrique” – le dépaysement y est garanti et les occasions de photos splendides ne manquent pas. Toutefois, le village fait face à des défis modernes, notamment la préservation du lac face à la pollution et la nécessité d’accès à l’eau potable pour les habitants. Une visite responsable avec un guide local est recommandée pour comprendre la réalité de Ganvié au-delà de la carte postale. Ce site, candidat à l’UNESCO, est un joyau du patrimoine béninois qui laisse un souvenir impérissable aux visiteurs.

Cotonou et Porto-Novo : les villes principales

Cotonou et Porto-Novo sont les deux villes les plus importantes du Bénin, chacune avec sa personnalité distincte.

Cotonou, bien qu’elle ne soit pas la capitale officielle, est la capitale économique et la plus grande ville du pays. Cette métropole d’environ 1 million d’habitants est le poumon commercial du Bénin. Au premier abord, Cotonou apparaît bruyante et animée, notamment à cause de ses innombrables zémidjans (moto-taxis jaunes qui slaloment dans la circulation, typiques de la ville). Un passage obligé à Cotonou est le marché Dantokpa, l’un des plus grands marchés d’Afrique de l’Ouest. Sur des hectares de bric et de broc, on trouve absolument tout à Dantokpa : fruits tropicaux, épices odorantes, tissus colorés, objets d’artisanat, mais aussi des produits du quotidien, de l’électronique, etc. C’est un endroit fascinant pour s’immerger dans la vie locale (de préférence accompagné d’un local pour se repérer).

Cotonou possède également des quartiers modernes avec des bars, restaurants, discothèques et hôtels de standing, reflet d’une vie nocturne assez développée. La ville s’étire entre l’océan et la lagune. Au bord de mer, la plage de Fidjrossè est le lieu de détente favori des Cotonoulais le week-end : on y boit un soda ou une bière sous des paillotes en dégustant du poisson grillé tout en admirant l’Atlantique. Bien que Cotonou ne soit pas touristique au sens classique (peu de monuments historiques), elle constitue souvent la porte d’entrée du pays (aéroport international) et mérite qu’on s’y attarde pour son ambiance dynamique africaine authentique.

Porto-Novo, située à environ 30 km à l’est de Cotonou, est la capitale administrative du Bénin. Comparée à Cotonou, Porto-Novo est plus petite, plus calme et verdoyante. Cette ville fondée par les Portugais au XVIè siècle (d’où son nom signifiant “Port-Neuf”) possède un charme certain avec son architecture afro-brésilienne : plusieurs bâtiments anciens aux façades colorées et balcons en bois ont été construits par les esclaves affranchis revenus du Brésil au XIXè siècle. C’est notamment le cas de la grande mosquée de Porto-Novo, un édifice vert et blanc au style étonnant mêlant mosquée et église baroque, qui était à l’origine une église bâti par ces Brésiliens, convertie ensuite en mosquée.

Porto-Novo abrite quelques musées notables : le Musée Ethnographique (qui présente les masques Guèlèdè, les objets royaux du royaume de Porto-Novo et divers artefacts culturels du sud Bénin) et le Jardin des Plantes et de la Nature, un agréable parc-jardin botanique avec un petit musée ethnographique en plein air. Ne manquez pas également le Centre Songhaï, un centre pionnier d’agroécologie urbaine, qui est à la fois une ferme, un lieu de formation et un modèle de développement durable très intéressant à visiter. Porto-Novo, avec ses rues tranquilles et ses marchés colorés (essayez le marché Ouando pour ses fruits et galettes de maïs), offre une escapade culturelle et historique à taille humaine, loin de l’effervescence de Cotonou.

(À noter : entre Cotonou et Porto-Novo, la commune de Adjara est réputée pour son artisanat de tambours – si vous êtes amateur de percussions, c’est l’endroit pour acheter un djembé ou un tam-tam traditionnel.)

Parc national de la Pendjari : safari africain

Pour les amoureux de la nature et de la faune, le nord du Bénin offre une expérience exceptionnelle : un safari dans le Parc national de la Pendjari. Situé dans la région de l’Atacora, à environ 600 km au nord de Cotonou, le parc de la Pendjari est une aire protégée d’environ 4 800 km² qui fait partie du complexe transfrontalier W-Arly-Pendjari inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Pendjari est considérée comme la meilleure réserve animalière d’Afrique de l’Ouest en termes de densité et de diversité. En effet, on peut y observer quatre des “Big Five” : lions (en bonne population, environ une centaine dans le parc), éléphants (plus de 1000), buffles et léopards (très discrets), ainsi qu’une multitude d’antilopes (cobes de Buffon, hippotragues, bubales…), des phacochères, des babouins, des crocodiles le long des cours d’eau, et une avifaune incroyable (plus de 300 espèces d’oiseaux recensées). Avec un peu de chance, on peut même apercevoir la très rare panthère ou le lycaon (chien sauvage d’Afrique).

Parc de la Pendjari au Bénin PH: African Parks

Le parc Pendjari se visite en véhicule tout-terrain, généralement avec un guide expérimenté. Les pistes vous emmèneront à travers des paysages de savane boisée, de collines rocheuses et de plaines herbeuses. Au lever ou au coucher du soleil, les chances de rencontres animalières sont maximales : imaginez un troupeau d’éléphants traversant la piste devant vous, ou une lionne tapis dans les hautes herbes surveillant des antilopes – sensations garanties ! La mare Bali et la mare Yakou sont deux points d’eau majeurs où s’abreuvent quantité d’animaux pendant la saison sèche, formant des scènes dignes d’un documentaire animalier.

Le parc dispose de quelques infrastructures pour les visiteurs, notamment le campement hôtelier de la Pendjari Lodge (pour une expérience de logement confortable en pleine brousse) et des camps de base plus rustiques pour les aventuriers. La meilleure période pour le safari est la saison sèche (décembre à avril), quand la végétation est basse et les animaux se rassemblent autour des points d’eau. Depuis 2017, la gestion du parc a été confiée à l’organisation African Parks qui œuvre à la conservation et à l’amélioration des services touristiques, ce qui a beaucoup dynamisé le site. En visitant la Pendjari, vous découvrirez un Bénin sauvage insoupçonné, bien loin des clichés, et contribuez par votre visite à la protection de ce patrimoine naturel précieux.

(En complément, les passionnés de nature pourront aussi explorer le Parc national du W, à l’extrême nord-est, partagé entre Bénin, Niger et Burkina – plus vaste mais moins facile d’accès. La Pendjari reste le joyau principal pour un safari réussi au Bénin.)

Les plages et le littoral

Le littoral béninois, long d’environ 125 km le long de l’Atlantique, offre de belles plages de sable blond et une ambiance côtière relaxante. Bien que la côte ne soit pas massivement développée pour le tourisme balnéaire, quelques sites valent le détour pour un moment de détente après les visites culturelles.

A Cotonou, la plage de Fidjrossè est populaire pour se promener au coucher du soleil ou profiter des maquis (petits restaurants de plage) servant du poisson grillé, des crevettes et des boisson fraîches. En continuant vers l’ouest, on trouve la Route des Pêches, un long cordon littoral en cours d’aménagement touristique, où de futurs écolodges et complexes devraient voir le jour.

Plus à l’ouest, à la frontière togolaise, la petite station balnéaire de Grand-Popo est un lieu plein de charme. Ce village, ancien comptoir colonial, offre des plages quasi désertes bordées de cocotiers, entre océan et lagune. Grand-Popo est réputé pour son ambiance paisible et artistique – c’est ici qu’ont lieu régulièrement des résidences d’artistes et le festival international de théâtre de rue “Grand-Popo”. Outre la baignade (prudence toutefois, les courants peuvent être forts), on peut y faire une excursion en pirogue sur la lagune Mono pour observer les oiseaux et la mangrove, ou visiter le village de Hévé pour voir la fabrication traditionnelle du sel marin par évaporation.

Plus au sud-est, près de Ouidah, la plage de Djègbadji est connue pour la Porte du Non-Retour (cité plus haut) et pour les villages de pêcheurs qui s’y trouvent. Assister au retour des pêcheurs tirant leurs filets en chœur sur la plage est une scène typique du littoral béninois.

En résumé, les plages du Bénin sont agréables pour leur côté naturel et authentique. Elles ne sont pas surpeuplées et permettent de se reposer tranquillement. Il convient de rester prudent en nageant (privilégier les endroits surveillés si possible, car les vagues et baïnes peuvent être dangereuses). Le littoral béninois, encore peu exploité, est un atout touristique en devenir, entre découverte culturelle (petits villages, temples) et plaisirs balnéaires au rythme nonchalant de l’Afrique de l’Ouest.

Conseils pratiques pour les touristes

Visa et entrée : Un visa est obligatoire pour visiter le Bénin. Le pays a mis en place un e-visa électronique disponible en ligne – il suffit d’en faire la demande sur le site officiel quelques jours avant le départ et d’imprimer l’autorisation obtenue. Les visas de court séjour (tourisme) peuvent être délivrés pour 30 jours, avec possibilité d’extension sur place. Assurez-vous que votre passeport est valide au moins 6 mois après la date d’arrivée et conservez une copie de vos documents de voyage. À l’arrivée à l’aéroport de Cotonou, vous devrez présenter votre e-visa et votre carnet de vaccination fièvre jaune.

Un pour visiter le Bénin. Le pays a mis en place un électronique disponible en ligne – il suffit d’en faire la demande sur le site officiel quelques jours avant le départ et d’imprimer l’autorisation obtenue. Les visas de court séjour (tourisme) peuvent être délivrés pour 30 jours, avec possibilité d’extension sur place. Assurez-vous que votre passeport est valide au moins 6 mois après la date d’arrivée et conservez une copie de vos documents de voyage. À l’arrivée à l’aéroport de Cotonou, vous devrez présenter votre e-visa et votre carnet de vaccination fièvre jaune. Santé et vaccins : Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer au Bénin (un certificat de vaccination vous sera demandé à la douane). Il est également fortement recommandé d’être à jour sur vos vaccins universels (DTCP, hépatites A et B, typhoïde). Le Bénin étant en zone tropicale, prévoyez une prévention contre le paludisme : traitement antipaludéen (sur avis médical) et protections contre les moustiques (répulsifs cutanés, vêtements longs le soir, moustiquaire imprégnée). Ne buvez que de l’eau en bouteille capsulée ou de l’eau filtrée (évitez l’eau du robinet). En voyage, emportez une petite trousse médicale de base (antiseptique, anti-diarrhéique, paracétamol, pansements). Enfin, pensez à une assurance voyage couvrant les frais de santé et un éventuel rapatriement, par précaution.

Le est pour entrer au Bénin (un certificat de vaccination vous sera demandé à la douane). Il est également fortement recommandé d’être à jour sur vos vaccins universels (DTCP, hépatites A et B, typhoïde). Le Bénin étant en zone tropicale, prévoyez une : traitement antipaludéen (sur avis médical) et protections contre les moustiques (répulsifs cutanés, vêtements longs le soir, moustiquaire imprégnée). Ne buvez que de l’eau en bouteille capsulée ou de l’eau filtrée (évitez l’eau du robinet). En voyage, emportez une petite de base (antiseptique, anti-diarrhéique, paracétamol, pansements). Enfin, pensez à une assurance voyage couvrant les frais de santé et un éventuel rapatriement, par précaution. Climat et période idéale : Le Bénin connaît des saisons alternant pluie et sécheresse. Pour un voyage touristique, la meilleure période s’étend de novembre à février , correspondant à la grande saison sèche. Durant ces mois, les températures sont chaudes sans excès (~30-33°C à Cotonou), l’air est moins humide et les routes de brousse sont praticables. C’est aussi la période de plusieurs festivals (fête du Vaudou en janvier, festival de Gaani des Bariba en novembre, etc.). La petite saison sèche d’août peut également être agréable sur le plan climatique (quelques pluies fines et chaleur modérée). En revanche, la grosse saison des pluies (avril à juillet) rend certains déplacements difficiles (pistes inondées dans les parcs, moustiques abondants) – à éviter si possible, surtout pour un safari dans le nord.

Le Bénin connaît des saisons alternant pluie et sécheresse. Pour un voyage touristique, la s’étend de , correspondant à la grande saison sèche. Durant ces mois, les températures sont chaudes sans excès (~30-33°C à Cotonou), l’air est moins humide et les routes de brousse sont praticables. C’est aussi la période de plusieurs festivals (fête du Vaudou en janvier, festival de Gaani des Bariba en novembre, etc.). La petite saison sèche d’août peut également être agréable sur le plan climatique (quelques pluies fines et chaleur modérée). En revanche, la grosse saison des pluies (avril à juillet) rend certains déplacements difficiles (pistes inondées dans les parcs, moustiques abondants) – à éviter si possible, surtout pour un safari dans le nord. Sécurité : Le Bénin est globalement un pays sûr et paisible pour les voyageurs. On y observe une grande stabilité politique et pas de conflit interne . Le taux de criminalité est bien plus faible que chez certains voisins. Néanmoins, comme partout, il convient d’observer des règles de prudence élémentaires : dans les grandes villes (Cotonou, Porto-Novo), faites attention aux pickpockets dans les marchés ou lieux bondés, évitez de vous promener seul tard la nuit dans des quartiers déserts, et ne transportez pas de grosses sommes d’argent sur vous. En zone rurale, aucun problème particulier si ce n’est la prudence routière (les routes nationales peuvent être accidentogènes du fait de conducteurs imprudents). Il est déconseillé de s’aventurer dans les zones frontalières reculées du parc W au nord-est en raison de rares incursions de braconniers armés ou de groupes hors-la-loi depuis le Sahel. Mais les sites touristiques classiques (Pendjari, Ouidah, Abomey, etc.) sont sûrs. Pendant votre séjour, gardez un contact avec votre ambassade ou les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères pour être informé en temps réel, et tout se passera bien. Les Béninois sont par nature très accueillants et veilleux de la sécurité des visiteurs.

Le Bénin est globalement un pays pour les voyageurs. On y observe une grande stabilité politique et . Le taux de criminalité est bien plus faible que chez certains voisins. Néanmoins, comme partout, il convient d’observer des règles de prudence élémentaires : dans les grandes villes (Cotonou, Porto-Novo), faites attention aux pickpockets dans les marchés ou lieux bondés, évitez de vous promener seul tard la nuit dans des quartiers déserts, et ne transportez pas de grosses sommes d’argent sur vous. En zone rurale, aucun problème particulier si ce n’est la prudence routière (les routes nationales peuvent être accidentogènes du fait de conducteurs imprudents). Il est déconseillé de s’aventurer dans les zones frontalières reculées du parc W au nord-est en raison de rares incursions de braconniers armés ou de groupes hors-la-loi depuis le Sahel. Mais les sites touristiques classiques (Pendjari, Ouidah, Abomey, etc.) sont sûrs. Pendant votre séjour, gardez un contact avec votre ambassade ou les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères pour être informé en temps réel, et tout se passera bien. Les Béninois sont par nature très accueillants et veilleux de la sécurité des visiteurs. Monnaie et budget : La devise locale est le franc CFA (XOF) . L’euro est accepté dans certaines grandes structures touristiques, mais il vous faudra des CFA pour la plupart des dépenses courantes. 1 € vaut environ 655 FCFA (parité fixe). Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles dans les villes (Cotonou, Porto-Novo, Parakou…) – principalement au niveau des banques (BNI, Ecobank, BOA…). Les cartes Visa et Mastercard fonctionnent dans les DAB urbains, mais il est prudent d’avoir du liquide pour les zones rurales. Le coût de la vie est relativement bas : avec 5 000 FCFA (environ 8 €) on peut se payer un bon repas local pour deux. Les hôtels milieu de gamme tournent autour de 25–50 € la nuit, tandis que des guesthouses économiques peuvent coûter 10–15 € par personne. N’oubliez pas de marchander les prix sur les marchés ou avec les taxis, comme c’est l’usage. Enfin, notez que le pourboire n’est pas obligatoire mais apprécié pour les services satisfaisants (guide, chauffeur, serveur…).

La devise locale est le . L’euro est accepté dans certaines grandes structures touristiques, mais il vous faudra des CFA pour la plupart des dépenses courantes. 1 € vaut environ (parité fixe). Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles dans les villes (Cotonou, Porto-Novo, Parakou…) – principalement au niveau des banques (BNI, Ecobank, BOA…). Les cartes Visa et Mastercard fonctionnent dans les DAB urbains, mais il est prudent d’avoir du liquide pour les zones rurales. Le coût de la vie est relativement bas : avec 5 000 FCFA (environ 8 €) on peut se payer un bon repas local pour deux. Les hôtels milieu de gamme tournent autour de 25–50 € la nuit, tandis que des guesthouses économiques peuvent coûter 10–15 € par personne. N’oubliez pas de marchander les prix sur les marchés ou avec les taxis, comme c’est l’usage. Enfin, notez que le pourboire n’est pas obligatoire mais apprécié pour les services satisfaisants (guide, chauffeur, serveur…). Transports sur place : Se déplacer au Bénin peut être toute une aventure ! En ville, le moyen le plus typique et rapide est de prendre un zémidjan, ces moto-taxis omniprésents. Le tarif se négocie avant de monter (par exemple 300 à 500 FCFA pour une course courte en ville). Munissez-vous d’un casque si possible par mesure de sécurité (les “zems” ne fournissent hélas pas toujours de casque aux clients). Pour des trajets interurbains, vous trouverez des taxis-brousse ou minibus partagés partant des gares routières une fois pleins – c’est économique mais parfois lent et peu confortable. Pour plus de fiabilité, il est possible de louer les services d’un chauffeur privé avec véhicule (via une agence de voyage locale ou un hôtel), solution recommandée pour visiter le nord ou sillonner le pays en toute liberté. Le réseau routier est correct sur les axes principaux (sud et corridor routier vers le Niger) mais certaines routes secondaires sont en mauvais état – prudence en saison des pluies où elles peuvent devenir boueuses. Cotonou dispose aussi d’un petit réseau de bus publics et privés vers les grandes villes, ainsi que de liaisons aériennes domestiques pour les parcs du nord (vols charters touristiques). En somme, les transports béninois sont colorés et pittoresques : privilégiez l’expérience locale en zem ou taxi pour les petits trajets, et n’hésitez pas à opter pour une voiture louée avec chauffeur pour les circuits plus longs, cela vous fera gagner du temps et vous évitera pas mal de stress.

FAQ : Foire aux questions sur le Bénin

Où se trouve le Bénin ? Le Bénin est un pays d’Afrique de l’Ouest, situé sur la côte atlantique entre le Nigeria à l’est et le Togo à l’ouest. Au nord, il partage des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Il fait partie de la région du golfe de Guinée, juste au sud du Sahel. Quelle est la capitale du Bénin ? La capitale officielle du Bénin est Porto-Novo, une ville de 300 000 habitants environ située au sud-est du pays. Cependant, la plus grande ville et le centre économique du Bénin est Cotonou. En pratique, c’est à Cotonou que se trouvent le siège du gouvernement, l’aéroport international et la plupart des activités commerciales. Quelles langues parle-t-on au Bénin ? La langue officielle est le français, hérité de la colonisation. Tout le monde ou presque parle français en ville et dans l’administration. À côté de cela, on parle plus de 50 langues locales au Bénin. Les plus répandues sont le fon (la langue maternelle la plus parlée, surtout dans le sud du pays), le yoruba (dans le sud-est, autour de Porto-Novo), l’adja (sud-ouest) ou encore le bariba et le fulfuldé dans le nord. Il n’est pas rare qu’un Béninois parle sa langue ethnique + le français, voire d’autres langues nationales, ce qui fait du pays un espace très multilingue. Quelle est la monnaie du Bénin ? Le Bénin utilise le Franc CFA (code XOF), monnaie commune à huit pays d’Afrique de l’Ouest. Le franc CFA a un taux fixe par rapport à l’euro (1 € = 655,957 FCFA), ce qui garantit sa stabilité. Vous pouvez facilement changer des euros dans les banques et bureaux de change à Cotonou ou dans les grandes villes. Les cartes bancaires internationales fonctionnent dans les distributeurs en ville, mais il est toujours bon d’avoir du cash sur soi pour les zones rurales. À titre indicatif, 1 000 FCFA valent environ 1,5 €. Le Bénin est-il un pays sûr pour les touristes ? Oui, le Bénin est généralement considéré comme sûr et paisible. C’est une démocratie stable, sans troubles majeurs. Les gens y sont accueillants et habitués à la coexistence pacifique. Il n’y a pas de problème de sécurité particulier si ce n’est la petite délinquance opportuniste dans les zones urbaines (évitez de montrer des objets de valeur de façon ostentatoire, surveillez vos affaires sur les marchés bondés). En dehors de quelques zones isolées près des frontières du nord (à proximité du Sahel) où il faut être vigilant, le pays ne présente pas de danger notable. En suivant les conseils de bon sens (comme ne pas se déplacer seul la nuit hors des sentiers battus, etc.), un voyage au Bénin se déroule en toute sécurité. Quel est le climat du Bénin et quand voyager ? Le climat est tropical. Il fait chaud toute l’année (25–32°C en moyenne). Le sud du Bénin a deux saisons des pluies (avril–juillet et septembre–octobre) et deux saisons sèches, tandis que le nord a une grande saison des pluies (juin–septembre) et une longue saison sèche (octobre à mai). La période idéale pour voyager est la saison sèche de novembre à février : il pleut très peu, les températures sont un peu plus douces et vous évitez la forte humidité. C’est parfait pour profiter aussi bien des visites culturelles que des parcs naturels (les animaux sont plus faciles à observer en saison sèche). Août, qui est une petite accalmie pluvieuse, peut également être agréable. En revanche, essayez d’éviter la période mai-juin, qui est la plus pluvieuse dans le sud. Quels sont les lieux touristiques à voir absolument au Bénin ? Il y en a plusieurs ! Sur le plan culturel et historique, Ouidah est incontournable pour son héritage de la traite négrière et du vaudou (la Porte du Non-Retour, le Temple des Pythons, etc.), tout comme Abomey pour plonger dans l’histoire des rois du Dahomey (palais royaux classés à l’UNESCO, musée historique). La capitale Porto-Novo vaut aussi le détour pour son charme afro-brésilien et ses musées. Côté nature, le parc national de la Pendjari (également UNESCO) est un must pour un safari à la rencontre des éléphants, lions et autres animaux sauvages – c’est l’un des meilleurs parcs de la région. Ne manquez pas non plus Ganvié, le grand village lacustre sur pilotis surnommé la “Venise africaine”, unique en son genre. Enfin, pour la détente, les plages de Grand-Popo ou de Fidjrossè (Cotonou) offrent repos et belles balades. En résumé, du patrimoine culturel aux parcs naturels, le Bénin propose un bel éventail de sites à découvrir. Quelles sont les spécialités gastronomiques du Bénin ? La cuisine béninoise est réputée pour être l’une des plus riches et variées d’Afrique de l’Ouest. Elle s’appuie sur des féculents (maïs, manioc, igname, riz) accompagnés de sauces savoureuses. Par exemple, le “pâte” (ou amiwo lorsqu’elle est rouge) est un plat de base : c’est une pâte de farine de maïs cuite à la vapeur, nature (blanche) ou dans une sauce tomate épicée (rouge), servie avec du poisson frit ou de la viande et une sauce aux légumes. L’igname pilée (appelée tubani dans le nord) est aussi très appréciée : l’igname est bouillie puis pilée au mortier pour former une boule, accompagnée de la fameuse sauce d’arachide (crémeuse, à base de pâte de cacahuète, souvent agrémentée de viande ou de poisson fumé). Un autre plat populaire est le “watché” (ou atassi), originaire du nord : il s’agit d’un mélange de riz et de haricots rouges cuits ensemble, assaisonné et servi avec une sauce tomate pimentée et parfois du poisson frit – un délice complet et nutritif. Côté encas, on trouve partout des beignets : les plus connus sont les “yovo doko”, de petits beignets sucrés à base de farine de riz ou de maïs, vendus dans la rue et dégustés au petit-déjeuner ou au goûter. Mentionnons aussi le “wagassi”, un fromage artisanal de lait de vache fabriqué par les Peuls du nord, souvent frit et servi en brochette. Pour accompagner le tout, on boit du jus de bissap (infusion sucrée d’hibiscus rouge) ou du gingembre bien frais, et les adultes apprécieront le tchoukoutou, une bière traditionnelle de mil légèrement pétillante très prisée dans le nord. En résumé, du poisson frais de l’Atlantique aux ragoûts savoureux du sud en passant par les grillades épicées du nord, la gastronomie béninoise est un voyage de saveurs à ne pas manquer lors de votre séjour ! Quelles sont les religions pratiquées au Bénin ? Le Bénin est un pays multireligieux, avec une coexistence pacifique des différentes confessions. Environ 45% de la population est chrétienne (le catholicisme est la première église, aux côtés de multiples églises protestantes évangéliques) et environ 25 à 30% est de religion musulmane (surtout dans le nord, l’islam sunnite étant majoritaire). Mais le trait marquant du Bénin, c’est la persistance des religions traditionnelles : on estime qu’environ 15% des Béninois pratiquent exclusivement le vodoun (vaudou) traditionnel, et bien davantage le combinent de manière syncrétique avec le christianisme ou l’islam. Le culte vaudou – avec ses divinités (Mami Wata, Hêviosso…), ses fétiches et ses cérémonies – est né sur le territoire béninois et reste très vivant, surtout dans le sud du pays (région de Ouidah, Allada, etc.). Les autorités reconnaissent d’ailleurs officiellement cette religion : le 10 janvier est la Journée nationale des religions traditionnelles, fériée et célébrée dans tout le pays par des cérémonies vaudou hautes en couleur. En somme, le paysage religieux béninois se caractérise par une grande tolérance et un syncrétisme fréquent – on rencontre ainsi des personnes qui vont à l’église le dimanche mais participent aussi aux rites vaudou familiaux, ou des musulmans honorant les divinités locales par tradition. Cette diversité spirituelle fait partie intégrante de l’identité du Bénin et de son patrimoine immatériel. Comment obtenir un visa touristique pour le Bénin ? Le Bénin a simplifié grandement ses formalités d’entrée en mettant en place un visa électronique (e-visa). La procédure se fait entièrement en ligne avant le voyage. Il suffit de se rendre sur le site officiel evisa.bj, de remplir le formulaire (informations personnelles, dates de séjour, etc.), de payer en ligne (environ 50 € pour 30 jours) et vous recevrez votre visa électronique par email une fois approuvé. Imprimez-le et présentez-le à l’arrivée. Le e-visa peut être délivré pour 30 jours (séjour court) ou 90 jours (entrée multiple possible). Vérifiez bien que votre passeport a au moins 6 mois de validité restante. En plus du visa, comme mentionné plus haut, le carnet de vaccination fièvre jaune est exigé à l’entrée. Si vous préférez, vous pouvez aussi passer par l’ambassade du Bénin de votre pays pour un visa traditionnel, mais le e-visa est généralement plus rapide et pratique. Enfin, pour les résidents de certains pays d’Afrique de l’Ouest, le Bénin fait partie de la CEDEAO et n’exige pas de visa (libre circulation), mais pour la plupart des voyageurs internationaux le visa est nécessaire.

Vous voilà arrivé au terme de notre guide pratique sur le Bénin. Nous espérons qu’il vous aura permis de mieux connaître ce pays attachant aux multiples visages. Que ce soit pour planifier un voyage dépaysant, investir dans un marché émergent ou simplement enrichir votre culture générale, le Bénin a beaucoup à offrir. Akwaaba (bienvenue) au Bénin, et bon séjour si vous vous y rendez ! N’hésitez pas à consulter nos autres articles thématiques sur le Bénin pour approfondir certains sujets, et à partager ce guide autour de vous. En route pour l’expérience béninoise !