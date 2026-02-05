Le Bénin condamne fermement l’attaque meurtrière contre des civils au Nigeria

Dans une réaction officielle relayée ce jeudi, les autorités béninoises ont condamné avec fermeté l’attaque meurtrière qui a récemment frappé des civils dans l’État de Kwara, au Nigeria, faisant de nombreuses victimes parmi les populations locales.

Cette position du gouvernement béninois s’inscrit dans un contexte régional de forte inquiétude face à la multiplication des violences armées dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.



Le porte-parole du gouvernement a rappelé que le Bénin, engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre l’insécurité transfrontalière, suit avec attention les développements sécuritaires aux côtés de ses voisins. Il a réaffirmé que toute forme d’agression contre des civils et des forces de sécurité constitue une violation inacceptable des droits humains et de l’ordre public, appelant à plus de coopération régionale pour prévenir de tels actes.

Cette déclaration béninoise fait écho aux condamnations internationales déjà formulées par la Commission de l’Union africaine, qui a dénoncé l’attaque de Woro, dans l’État de Kwara, qualifiée de “barbare” et réaffirmé sa pleine solidarité avec le peuple et le gouvernement nigérians.

Dans son communiqué, le président de la Commission a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souligné la nécessité d’un effort conjoint pour renforcer la paix et la sécurité dans la sous-région.



Alors que la crise sécuritaire reste une préoccupation majeure pour les États de l’Afrique de l’Ouest, le Bénin maintient sa position en faveur du dialogue politique et de stratégies coordonnées de lutte contre l’extrémisme violent sur l’ensemble du continent.