Le Ballon d’Or n’est pas en or: les secrets de fabrication du trophée très convoité

Ni or massif ni simple trophée, la récompense la plus prestigieuse du ballon rond est le fruit d’un travail d’orfèvre d’une centaine d’heures.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, le Ballon d’Or n’est pas constitué d’or massif. « Évidemment, sinon les joueurs ne pourraient pas le soulever », explique Laure-Isabelle Mellerio, directrice de la prestigieuse maison de joaillerie parisienne Mellerio, chargée depuis des décennies de confectionner le trophée le plus convoité du football mondial.

Sa fabrication exige près d’une centaine d’heures de travail et débute six mois avant la remise officielle. Le trophée est constitué de deux demi-sphères en laiton, soudées entre elles, puis remplies d’un mélange spécifique appelé « ciment », qui permet de repousser le métal et de créer les coutures caractéristiques d’un ballon de football.

Après cette étape, il est plongé dans un bain de dorure afin d’obtenir son éclat unique. Au terme de ce processus minutieux, l’objet mesure 31 centimètres de haut, 23 centimètres de large et affiche un poids supérieur à 10 kilos.



