PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Le Ballon d’Or n’est pas en or: les secrets de fabrication du trophée très convoité

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Le Ballon d’Or n'est pas en or: les secrets de fabrication du trophée très convoité
Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025@BBC
Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025@BBC
-Publicité-
. .

Ni or massif ni simple trophée, la récompense la plus prestigieuse du ballon rond est le fruit d’un travail d’orfèvre d’une centaine d’heures.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, le Ballon d’Or n’est pas constitué d’or massif. « Évidemment, sinon les joueurs ne pourraient pas le soulever », explique Laure-Isabelle Mellerio, directrice de la prestigieuse maison de joaillerie parisienne Mellerio, chargée depuis des décennies de confectionner le trophée le plus convoité du football mondial.

Sa fabrication exige près d’une centaine d’heures de travail et débute six mois avant la remise officielle. Le trophée est constitué de deux demi-sphères en laiton, soudées entre elles, puis remplies d’un mélange spécifique appelé « ciment », qui permet de repousser le métal et de créer les coutures caractéristiques d’un ballon de football.

Après cette étape, il est plongé dans un bain de dorure afin d’obtenir son éclat unique. Au terme de ce processus minutieux, l’objet mesure 31 centimètres de haut, 23 centimètres de large et affiche un poids supérieur à 10 kilos.


-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Coupe UFOA B U17 2025: le Bénin écrasé par le Nigeria et éliminé du tournoi

Bénin

Coupe UFOA B U17: suivez Bénin vs Nigéria en direct ici

Europe

Ballon d’Or 2025: Yamal a été écarté à cause de son âge, selon Javier Tebas

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): la liste préliminaire de l’Afrique du sud pour octobre

Bénin

Mondial féminin U20 (Q): Bénin 5-1 Guinée, Niger 0-9 Cameroun, les résultats du 2è tour aller

Europe

Ballon d’Or 2025: croqué par Dembélé, Lamine Yamal réconforté par sa copine de 25 ans

Maroc

Mondial U20 2025: la liste du Maroc pour la phase finale

Europe

Ballon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarès

Europe

Ballon d’Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de Raphinha

Monde

Ballon d’Or 2025: Lionel Messi savoure le sacre d’Ousmane Dembélé

VOIR TOUS LES FLASHS