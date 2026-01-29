LDC: toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, matchs de barrage à élimination directe

La phase de groupes de la Ligue des champions s’est achevée mercredi soir avec la qualification directe de huit équipes pour les huitièmes de finale, tandis que seize autres devront passer par les barrages pour poursuivre l’aventure européenne.

La phase de groupes de la Ligue des champions a livré son verdict mercredi soir, au terme d’une soirée à suspense marquée par 18 rencontres disputées simultanément aux quatre coins de l’Europe. Sans trembler, Arsenal a validé sa première place en s’imposant 3-2 face à Kairat Almaty, déjà éliminé. Le Bayern Munich a également assuré l’essentiel en dominant le PSV, ce qui permet au club bavarois de terminer à la deuxième place du classement général.

Derrière le duo de tête, six autres formations décrochent directement leur billet pour les huitièmes de finale : Liverpool, Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting Portugal et Manchester City. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place devront, elles, passer par les barrages à élimination directe pour poursuivre leur aventure européenne. Sont concernés le Real Madrid, l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain, Newcastle, la Juventus, l’Atlético de Madrid, l’Atalanta, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, l’Olympiacos, le Club Bruges, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodø/Glimt et Benfica. Le tirage au sort de ces barrages est programmé pour ce vendredi.



