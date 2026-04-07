LdC: Real – Bayern, les compos officielles
Le Real Madrid affronte le Bayern Munich ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.
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Pour ce choc, l’entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa est privé de Courtois, Mendy et Rodrygo, blessés. Côté bavarois, le coach Vincent Kompany a récupéré son buteur Kane, remis de sa blessure à une cheville et titulaire. Voici la composition des deux équipes.
Real Madrid : Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde (c), Tchouaméni, Pitarch, Güler – Mbappé, Vinicius.
Bayern Munich : Neuer (c) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane.
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