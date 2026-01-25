LDC CAF : Top buteurs après la 3e journée

La troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF, disputée du vendredi au dimanche 25 janvier 2026, s’est achevée sur un bilan offensif mesuré : huit rencontres, dix buts inscrits et trois matches qui se sont soldés par un score nul et vierge. Cette journée a été marquée par deux doublés et un penalty transformé dans le temps additionnel, un ensemble d’événements qui a animé la compétition africaine malgré une production de buts limitée.

Deux joueurs se sont particulièrement distingués en inscrivant chacun un doublé. Mahmoud Trézéguet, sous les couleurs d’Al Ahly, a signé une performance individuelle notable face aux Young Africans, tandis qu’Abdelrazig Omer a trouvé le chemin des filets à deux reprises pour Al Hilal SC lors de la réception des Mamelodi Sundowns. Ces prestations individuelles ont contribué à rythmer une journée globalement serrée sur le plan offensif.

Autre temps fort de la 3e journée : dans le duel entre le FC Saint-Éloi Lupopo et le MC Alger, Michael Kimputu a inscrit, sur penalty, le but décisif dans le temps additionnel, offrant la victoire à son équipe et soulevant l’émotion sur la pelouse au terme d’un match tendu.

Buteurs et répartition des réalisations après la 3e journée

Au terme de cette troisième journée, le classement des buteurs fait apparaître deux joueurs en tête avec deux réalisations chacun : Mahmoud Trézéguet (Al Ahly) et Abdelrazig Omer (Al Hilal SC). Leur doublette distingue ces attaquants parmi les marqueurs de la compétition après ces trois premiers rendez-vous de la phase de groupes.

Parmi les autres buteurs, plusieurs joueurs se sont inscrits au tableau d’honneur avec un but chacun. Pour les Mamelodi Sundowns, Arthur Sales et Teboho Mokoena figurent sur la liste des réalisateurs, témoignant de la contribution offensive du club sud-africain au cours de la journée.

Les formations maliennes ont également été représentées dans le registre des buteurs : Taddeus Nkeng et Mamadou Traoré, tous deux du Stade Malien, ont apporté leur contribution en inscrivant chacun un but, renforçant ainsi la présence des clubs de la région dans le classement des buteurs.

Parmi les autres auteurs de réalisations figurent Jack Diarra pour l’Étoile Sportive du Sahel (ES Tunis) et, déjà mentionné, Michael Kimputu pour le FC Saint-Éloi Lupopo, lequel a transformé le penalty décisif dans les instants additionnels de son affrontement contre le MC Alger.

Au total, dix joueurs se sont partagés les dix buts inscrits lors de la troisième journée, répartis entre doubles performances et contributions individuelles. La phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF continue ainsi d’offrir des éclairs d’attaque malgré quelques rencontres verrouillées, et le classement des buteurs reste à suivre au fil des prochaines journées.