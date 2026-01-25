LDC CAF : résultats et classements après la 3e journée

Troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF ce dimanche 25 janvier 2026 : plusieurs matches n’ont pas trouvé preneur tandis que d’autres ont confirmé des leaders provisoires. Après les rencontres de la journée, RS Berkane et Pyramids FC partagent la tête du groupe A (7 points), Al Ahly domine le groupe B (7 points), Mamelodi Sundowns et Al Hilal SC sont en tête du groupe C (5 points) et le Stade Malien mène le groupe D (7 points).

La journée a été marquée par des rencontres sans but dans le groupe A et des victoires décisives dans d’autres poules. Les résultats de ce troisième acte modifient les classements et fixent un nouvel état des lieux avant la poursuite de la phase de groupes.

Voici le détail des rencontres et des classements après cette troisième journée de compétition continentale.

Résultats et classement par groupe

Groupe A : deux matches n’ont pas permis d’inscrire le moindre but. RS Berkane et Pyramids FC se sont neutralisés sur un score de 0-0, tout comme Power Dynamos FC et Rivers United (0-0). Au classement, RS Berkane et Pyramids FC pointent à 7 points chacun, tandis que Rivers United et Power Dynamos ferment la marche avec 1 point.

Groupe B : Al Ahly s’est imposé face aux Young Africans sur le score de 2-0. De leur côté, la JS Kabylie et l’AS FAR n’ont pas réussi à se départager et ont fait match nul et vierge (0-0). À l’issue de cette troisième journée, Al Ahly occupe la première place avec 7 points, Young Africans suit avec 4 points, et l’AS FAR ainsi que la JS Kabylie sont à égalité avec 2 points chacune.

Groupe C : le duel entre Mamelodi Sundowns et Al Hilal SC s’est conclu sur un partage des points, 2-2. Dans l’autre rencontre de la poule, le FC Saint-Éloi Lupopo a décroché une victoire contre le MC Alger (1-0). Le classement reflète ces résultats : Mamelodi Sundowns et Al Hilal SC partagent la première place avec 5 points, le FC Saint-Éloi Lupopo totalise 4 points et le MC Alger reste à 1 point.

Groupe D : l’Espérance Sportive de Tunis l’a emporté face à Simba SC (1-0), tandis que le Stade Malien a battu Petro Luanda sur le score de 2-0. Après ces rencontres, le Stade Malien mène la poule avec 7 points, l’ES Tunis suit avec 5 points, Petro Luanda occupe la troisième place avec 4 points et Simba SC demeure sans point.

La phase de groupes se poursuit avec ces nouveaux repères pour chaque poule, alors que les équipes préparent la quatrième journée de la compétition.