LDC CAF : MC Alger 2-0 Al Hilal, Ferhat marque à la 43e

Le MC Alger creuse l’écart face à Al Hilal grâce à une action individuelle bien construite. Après une récupération près de la zone de réparation, Zinédine Ferhat élimine d’un crochet un défenseur soudanais avant d’ajuster une frappe puissante depuis l’entrée de la surface. Le tir finit sa course au fond des filets, laissant le gardien Farid Ouedraogo impuissant.

Cette réalisation intervient à la 43e minute et constitue le deuxième but de Ferhat dans cette rencontre, ce qui porte le score à 2-0 en faveur des Algériens.

La formation de la capitale algérienne aborde la pause avec une avance nette, après une première période maîtrisée où elle a su imposer son rythme et multiplier les initiatives offensives.

Points clés de la première période

Au fil des 45 premières minutes, MC Alger a montré une solidité collective remarquable, combinant récupération rapide du ballon et transitions efficaces vers l’avant. Al Hilal, malgré quelques tentatives de réaction, n’a pas réussi à mettre en danger la défense adverse de manière régulière. La deuxième mi-temps s’annonce donc cruciale pour les Soudanais, qui devront modifier leur approche s’ils veulent remettre le match à leur avantage.