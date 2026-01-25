LDC CAF J3 : quelles chaînes TV pour Stade Malien – Petro Luanda

Stade Malien de Bamako reçoit Petro Luanda ce dimanche 25 janvier 2026 à 15h GMT au stade du 26 Mars, pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Match à suivre en direct sur beIN Sports MENA 8 HD, la plateforme beIN Connect MENA et SuperSport MáXimo 360.

Après deux journées, le Stade Malien arrive invaincu dans cette confrontation. Le club malien a d’abord décroché un nul précieux à Tunis face à l’Espérance Sportive de Tunis (0-0), avant de s’imposer lors de la première rencontre à domicile contre le Simba SC (2-1). Ces résultats placent le Stade Malien parmi les équipes performantes du groupe D à ce stade de la compétition.

De son côté, Petro Luanda affiche une régulière performance au démarrage de la phase de groupes. Les Angolais se sont imposés lors de leur déplacement contre le Simba SC (1-0) avant de concéder un match nul à domicile face à l’ES Tunis (1-1). Le déplacement à Bamako intervient donc comme une rencontre déterminante pour la hiérarchie du groupe D.

Informations pratiques : diffusion, horaire et lieu

La rencontre se jouera au stade du 26 Mars, à Bamako, avec un coup d’envoi programmé à 15h GMT le dimanche 25 janvier 2026, correspondant à la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Les diffuseurs officiels annoncés pour la retransmission en direct sont beIN Sports MENA 8 HD et la plateforme de streaming beIN Connect MENA. Le match sera également accessible sur la chaîne SuperSport MáXimo 360.

Les téléspectateurs abonnés aux services concernés pourront suivre la rencontre en direct via les fonctionnalités de diffusion des plateformes indiquées. Aucune autre modalité de diffusion ou de streaming gratuite n’a été mentionnée dans les sources disponibles.

Sur le plan de la compétition, cette troisième journée oppose deux équipes restées invaincues après les deux premières rencontres et intervient avant la poursuite du calendrier de la phase de groupes. Les résultats enregistrés jusque-là — nul 0-0 du Stade Malien à Tunis, victoire 2-1 du Stade Malien contre Simba SC, victoire 1-0 de Petro Luanda contre Simba SC et nul 1-1 de Petro Luanda contre l’ES Tunis — constituent le bilan officiel communiqué avant le coup d’envoi.

Le déroulement de la rencontre et son issue détermineront les positions respectives des deux formations au sein du groupe D à l’issue de la 3e journée. Les informations de retransmission et l’horaire figurent parmi les éléments officiels relayés par les diffuseurs et les organes de presse sportifs couvrant la Ligue des champions de la CAF.