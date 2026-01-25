LDC CAF (J3) : Lupopo prend l’avantage face au MC Alger à la 90+2’

FC Lupopo a pris l’avantage face au MC Alger en toute fin de match (90+2’) grâce à une transformation de penalty signée Michael Kimputu, qui a trompé le gardien algérien d’un contre-pied parfait. Ce but, survenu dans la deuxième minute du temps additionnel, place les Congolais en position de remporter leur première victoire lors de la troisième journée (J3) du groupe C de la Ligue des champions de la CAF.

La réalisation de Kimputu survient après une rencontre globalement terne et peu animée, dominée par la défense et les approximations offensives. Tout au long du match, les occasions franches se sont faites rares, et les défenses ont pris le pas sur les attaques, rendant la rencontre difficile à décanter jusqu’à ce coup de théâtre final.

Avec ce penalty transformé, le score est désormais de 1-0 en faveur du FC Lupopo. Cette victoire potentielle revêt une importance particulière pour le club congolais, qui chercherait ainsi à renouer avec le succès dans ce groupe C et à préserver ses chances de qualification pour la phase suivante de la compétition.

Le tournant de la rencontre

Le penalty accordé aux locaux, transformé à la 90+2’, a constitué le moment décisif d’un match jusque-là verrouillé. Selon les images et les comptes rendus de la rencontre, Michael Kimputu a opté pour un tir au sol en contre-pied, mettant hors de portée le gardien adverse. Le geste a été précis et opportun, permettant au FC Lupopo de surprendre un MC Alger qui n’avait pas concédé beaucoup d’ouvertures lors des quatre-vingt-dix minutes réglementaires.

Avant cette ultime action, la partie avait donné peu d’indices sur son dénouement. Les deux formations se sont montrées prudentes, multipliant les duels au milieu de terrain et les replis défensifs. Les attaques manquaient de vitesse et de précision, ce qui explique en partie la rareté des situations dangereuses. Le penalty a ainsi rompu une tendance à la stérilité offensive et a offert un dénouement soudain et spectaculaire.

Pour le FC Lupopo, cette réalisation représente une opportunité significative de décrocher sa première victoire dans ce groupe C de la Ligue des champions de la CAF. Une victoire à domicile (ou obtenue lors de cette rencontre) permettrait aux Congolais de rester dans la course à la qualification, en attendant l’évolution du classement après les autres matches de la journée.

Du côté du MC Alger, ce coup de sifflet tardif et la conversion qui a suivi laissent le club algérien face à une défaite cruelle, survenue dans les instants additionnels. Le gardien algérien, pris à contre-pied, n’a pu que constater la précision du tir. Le résultat final et ses conséquences sur la suite de la compétition seront confirmés par les classements officiels et les prochains rendez-vous de la phase de poules.

L’information a été relayée initialement par AfricaFootUnited.