LDC CAF J3 : Lupopo 0-0 MC Alger — Guendouz se montre à la 75e

Le FC Lupopo et le MC Alger se neutralisent à domicile : lors de la troisième journée de la Ligue des champions de la CAF (LDC CAF, J3), le match entre le FC Lupopo et le MC Alger reste bloqué sur un score vierge, 0-0, alors que les Congolais ont intensifié la pression dans la seconde période. Une tentative lointaine de Lupopo, repoussée par le gardien algérien Guendouz à la 75e minute, illustre l’accroissement des occasions côté local sans pour autant faire évoluer le tableau d’affichage.

Après de longues séquences stériles en première mi-temps, le FC Lupopo a dominé territorialement la partie au retour des vestiaires. Les Congolais ont multiplié les incursions et cherché la faille principalement via des frappes de loin et des initiatives depuis la moitié de terrain adverse. Ces efforts ont mis la défense et le portier du MC Alger sous pression à plusieurs reprises.

La plus notable des situations est intervenue à la 75e minute, lorsque Guendouz a dû se déployer pour détourner une tentative dangereuse du FC Lupopo. Cette intervention a permis au gardien du MC Alger de préserver le score nul et vierge et de maintenir son équipe dans la partie alors que le temps réglementaire s’égrenait et que Lupopo cherchait à forcer la décision.

Temps fort et évolution du score

Le match a été marqué par une longue période sans opportunités claires, suivie d’une montée en puissance de la formation congolaise en seconde période. Les séquences offensives de Lupopo se sont traduites par plusieurs tentatives lointaines mais n’ont pas abouti à un but malgré la pression exercée dans la moitié de terrain du MC Alger.

La frappe détournée par Guendouz à la 75e minute apparaît comme l’action la plus déterminante signalée jusqu’à présent. Selon le reportage initial, cette intervention a été décisive pour empêcher Lupopo d’ouvrir le score et a conforté le statut de match nul à cet instant. Le score reste donc fixé à 0-0, en dépit de la domination récente des hôtes.

Les dernières minutes ont vu le FC Lupopo multiplier les initiatives offensives dans le but de convertir sa domination en avantage concret. Les actions se sont principalement organisées par des tentatives de loin et des séquences de possession haut dans la moitié de terrain du MC Alger. Toutefois, aucune de ces tentatives n’a permis de faire céder la défense adverse ni le gardien.

De son côté, le MC Alger a dû résister aux assauts répétés et compter sur des interventions défensives opportunes, dont la plus notable restée celle du gardien Guendouz. Le maintien du score nul reflète la solidité des rares phases défensives réussies par l’équipe algérienne face à une domination territoriale congolaise.

Ce compte rendu est établi à partir des éléments publiés initialement sur AfricaFootUnited et synthétise les temps forts rapportés au cours de la rencontre, en particulier l’intervention clé du portier algérien à la 75e minute qui a empêché le FC Lupopo d’ouvrir la marque.