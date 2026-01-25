LDC CAF J3 : JS Kabylie et MC Alger dos au mur, obligés de se racheter

Après trois journées de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF 2025/26, les clubs algériens JS Kabylie et MC Alger se retrouvent en grande difficulté, tous deux calés à la dernière place de leur poule et contraints à une réaction immédiate pour préserver tout espoir de qualification.

La JS Kabylie a connu un démarrage laborieux dans le groupe B. Une lourde défaite inaugurale à domicile contre Al Ahly (4-1) a largement compromis ses ambitions, et si l’équipe a su resserrer son organisation défensive par la suite, elle n’a pas réussi à se montrer efficace offensivement. Les deux rencontres suivantes, à la maison, se sont soldées par des nuls vierges contre Young Africans et AS FAR (0-0, 0-0). Avec seulement 2 points au terme des trois premières journées, la JSK occupe la 4e place du groupe B, un bilan insuffisant dans une poule particulièrement relevée.

Dans le groupe C, le MC Alger traverse une passe encore plus délicate. Le club a été battu à l’extérieur par Al Hilal (2-1), a concédé un match nul à domicile face aux Sundowns (0-0) puis a subi une nouvelle défaite en déplacement contre Saint-Eloi Lupopo (1-0). Avec un seul point récolté après trois rencontres, le Doyen se retrouve également à la dernière place de sa poule et doit impérativement améliorer ses prestations pour espérer se maintenir en course.

Calendrier crucial et impératif de victoires

Les prochains rendez-vous s’annoncent décisifs pour les deux clubs algériens. Pour la JS Kabylie, les trois journées restantes constituent une fenêtre de relance : il faudra impérativement l’emporter dans au moins une des prochaines rencontres et idéalement engranger trois victoires pour espérer revenir dans la lutte pour les places qualificatives. Les confrontations de retour face à Young Africans et AS FAR à la maison seront des étapes clés avant un déplacement très exigeant sur la pelouse d’Al Ahly.

De son côté, le MC Alger n’a pas de marge d’erreur. Les prochaines rencontres doivent être abordées comme de véritables finales selon la situation sportive actuelle : le club doit impérativement transformer son prochain rendez-vous à domicile en victoire et tenter de ramener des points lors des déplacements à Sundowns, Al Hilal et Lupopo. Sans une réaction immédiate et des résultats positifs au cours des trois prochaines journées, la qualification se compliquera sérieusement pour le Doyen.

Sur le plan comptable, les deux formations doivent inverser la dynamique affichée lors des premières journées pour espérer conserver leurs ambitions continentales. L’enjeu est double : récupérer des points pour remonter au classement du groupe et restaurer une confiance indispensable avant d’aborder les dernières rencontres.

Les observateurs et supporters suivront de près les performances de la JS Kabylie et du MC Alger lors des prochains matches, qui détermineront si ces clubs peuvent encore prétendre à une qualification ou s’ils verront leur parcours s’arrêter prématurément en phase de groupes.