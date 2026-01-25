LDC CAF (J3) : Berkane et Pyramids font match nul, groupe A figé

RS Berkane et Pyramids FC se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF, un résultat qui maintient les deux équipes en tête du groupe A sans modifier l’ordre du classement. Ce match, disputé ce soir, a opposé deux blocs défensifs solides et s’est caractérisé par une grande intensité au milieu de terrain mais par un nombre limité d’occasions franches.

Les Maroccains ont dominé légèrement la possession de balle avec 53 % et ont tenté neuf tirs contre six pour les Égyptiens, mais la rencontre est restée pauvre en actions réellement dangereuses. La RS Berkane a signé la plus grosse opportunité du match sans parvenir à faire trembler les filets, malgré plusieurs phases arrêtées et des interventions défensives décisives des deux côtés.

Ce partage des points n’a pas bouleversé la hiérarchie du groupe A où la lutte pour la qualification reste ouverte : RS Berkane et Pyramids comptent désormais 7 points chacun après trois journées, tandis que Rivers United et Power Dynamos n’en totalisent qu’un seul.

Une rencontre fermée, rythmée par le milieu de terrain

Le match a été marqué par un affrontement physique et tactique au cœur du jeu. Les deux équipes ont privilégié la solidité défensive et la discipline collective, limitant les possibilités d’attaques rapides et de transitions dangereuses. Les phases arrêtées ont constitué les principales occasions de marquer, sans toutefois déboucher sur un changement de score.

Sur le plan statistique, la RS Berkane a présenté un léger avantage en termes d’initiatives offensives, mais cet avantage ne s’est pas traduit par des tirs cadrés suffisants pour inquiéter durablement la défense égyptienne. De son côté, Pyramids s’est appuyé sur une organisation compacte qui a neutralisé les approches adverses et préservé sa cage inviolée.

Un classement inchangé après la 3e journée

Le point pris par chacune des deux équipes lors de cette 3e journée permet à RS Berkane et Pyramids de conserver la tête du groupe A, sans création d’écart supplémentaire. Dans l’autre rencontre du groupe, Power Dynamos et Rivers United se sont également neutralisés sur le même score de 0-0, renforçant la stabilité du classement.

Après trois journées, la situation est la suivante : RS Berkane et Pyramids à 7 points, Rivers United et Power Dynamos à 1 point. La course à la qualification reste donc ouverte pour les quatre clubs, mais les leaders conservent pour l’heure une avance chiffrée sur leurs poursuivants.