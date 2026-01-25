LDC CAF J3 — 60e : toujours pas d’occasions entre FC Lupopo et MC Alger

À la 60e minute, la rencontre de la troisième journée de la Ligue des champions de la CAF entre le FC Lupopo et le MC Alger reste bloquée sur un score nul et vierge (0-0). Aucun tir réellement dangereux n’a été enregistré jusqu’ici, la partie peinant à produire la moindre occasion franche et donnant l’impression d’un duel serré mais dépourvu d’animation offensive.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur le terrain, l’équilibre entre les deux équipes est manifeste mais stérile : le ballon circule peu, le tempo demeure lent et les initiatives individuelles ne parviennent pas à casser le rythme. Les tentatives de construction sont régulièrement interrompues avant d’atteindre des zones de danger et les transitions rapides se font rares, privant la rencontre de phases réellement spectaculaires.

Les portiers des deux camps n’ont guère eu à s’employer, la plupart des actions se déroulant loin des surfaces. La rencontre alterne de camp en camp sans qu’aucun des gardiens ne soit mis en réelle difficulté, ce qui contribue au caractère peu enthousiasmant de la première heure de jeu.

État du jeu et déroulé des premières 60 minutes

Au fil des minutes, l’impression dominante est celle d’une confrontation verrouillée. Les équipes se montrent prudentes et semblent privilégier la conservation du ballon plutôt que des attaques incisives. Cette approche se traduit par une faible densité de passes risquées dans les derniers trente mètres et par une absence d’occasions nettes capable de mettre la défense adverse en difficulté.

Les phases de possession sont souvent stéréotypées : relances du fond, circulation latérale et tentatives timides de percées qui s’éteignent rapidement. Le rythme global reste lent, sans accélération notable même après des changements de côté. Les espaces entre les lignes restent limités, compliquant la création d’actions collectives porteuses de danger.

Les entraîneurs, visibles sur le bord du terrain, cherchent visiblement à préserver un équilibre tactique plutôt qu’à ouvrir le jeu de manière audacieuse. Cette prudence se traduit par une bataille principalement axée sur le contrôle du milieu et la neutralisation des courses adverses, au détriment des occasions de but. Les entrants éventuels en seconde période pourraient être appelés à dynamiser le spectacle, mais rien n’indique à la 60e minute qu’une flambée offensive soit imminente.

La rencontre reste donc largement indécise à l’approche de la dernière demi-heure. Les supporters présents et les observateurs suivent une partie marquée par la retenue, où ni le FC Lupopo ni le MC Alger n’ont réussi à imposer une domination suffisante pour se créer des opportunités franches. La suite de la rencontre définira si l’on assistera à une reprise d’intensité ou à la confirmation d’un duel fermé jusqu’au terme du match.

Source : AfricaFootUnited (article initialement publié sur africafootunited.com)