L’autorité italienne de la concurrence sanctionne six pétrolières pour entente

Six compagnies pétrolières, dont Eni, ont été sanctionnées en Italie par des amendes totalisant près d’un milliard d’euros pour s’être entendues pendant trois ans sur le prix du bioéthanol intégré aux carburants, a annoncé vendredi 26 septembre l’Autorité italienne de la concurrence, précisant que l’enquête, déclenchée à la suite d’un signalement d’un lanceur d’alerte, a mis en évidence une coordination entre les principaux opérateurs pétroliers visant à déterminer la valeur du composant bio inclus dans le prix du carburant.

