Laurent Ruquier affirme faire le Ramadan régulièrement, Melha Bedia le recadre

Le mercredi 5 avril 2023, en direct sur RTL dans l’émission Les Grosses Têtes, Laurent Ruquier a déclenché une vive réaction en affirmant, sur le ton de la plaisanterie, qu’il faisait le Ramadan « régulièrement ». La remarque a été immédiatement recadrée par la comédienne Melha Bedia, qui jeûnait au moment de l’émission et a rappelé que le jeûne comporte des règles précises au-delà de la simple privation alimentaire, notamment l’interdiction de fumer.

Habitué des plateaux, Laurent Ruquier animait une séquence centrée sur un dîner auquel avait pris part Roselyne Bachelot en compagnie de Jean Castex et d’Éric Dupond-Moretti. Au fil des échanges, Melha Bedia a évoqué avec humour la différence entre ces soirées et ses propres repas de famille, citant sa tante et sa mère, puis a décrit le dîner qu’elle avait pris au restaurant Dar Mina, propriété de Jamel Debbouze. L’entretien a glissé naturellement vers la question du jeûne observé pendant le Ramadan et des horaires de rupture du jeûne.

Interrogée sur l’heure à laquelle elle pouvait enfin manger, Melha Bedia a indiqué : « À la tombée de la nuit, 20 h 29. » C’est à ce moment que Laurent Ruquier, cherchant à plaisanter, a évoqué ses propres habitudes alimentaires — sauter parfois le repas de midi et attendre le dîner — pour en déduire, en souriant, qu’il « faisait le Ramadan ». La comparaison a provoqué des réactions sur le plateau et a donné lieu à une mise au point immédiate.

Sur le plateau, Melha Bedia rappelle les règles du jeûne

Face à la plaisanterie de l’animateur, Melha Bedia a tenu à préciser que le Ramadan ne se limite pas à s’abstenir de nourriture : « Et pour les fumeurs, on ne fume pas […]. » Elle a ensuite, sur le ton de l’humour, évoqué son envie de fumer à ce moment-là en citant des membres du studio, provoquant les rires et les réactions des autres participants.

Au début de l’échange, la discussion avait aussi abordé la présence ou non d’Isabelle Boulay au dîner évoqué par Ruquier, la productrice et chanteuse n’ayant pas participé selon Roselyne Bachelot : « Non, on n’était que tous les trois. » La séquence, faite d’anecdotes et de taquineries caractéristiques de l’émission, a illustré les contours d’un échange vivant et spontané entre animateur et chroniqueurs.

La séquence a été diffusée en direct sur RTL le mercredi 5 avril 2023.