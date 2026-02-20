Laure Manaudou rend hommage à Camille Muffat après le terrible crash d’hélicoptère

Laure Manaudou, l’une des nageuses françaises les plus titrées, reste une figure marquante du sport tricolore pour ses titres internationaux, ses records et ses prises de parole publiques. Née le 9 octobre 1986 à Villeurbanne, elle s’est imposée très jeune sur la scène mondiale, remportant des médailles aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et aux Championnats d’Europe. À la fois ancienne championne et consultante télé, elle participe également à l’actuelle saison de Danse avec les stars et a réagi publiquement au crash d’hélicoptère survenu en Argentine lors du tournage de l’émission Dropped le 9 mars 2015, qui avait coûté la vie à plusieurs sportifs français.

Repérée dès l’adolescence, Manaudou a intégré l’élite de la natation française et internationale tout en multipliant les performances sur plusieurs nages et distances. Qualifiée pour ses premiers Jeux Olympiques à 17 ans, elle a ensuite laissé une empreinte durable en battant des records et en ajoutant des titres majeurs à son palmarès. Son statut de référence du début des années 2000 s’appuie sur des succès en grand bassin et en petit bassin, notamment sur les épreuves de 200 m et 400 m nage libre.

Sur le plan des grands rendez-vous, Laure Manaudou a participé aux Jeux Olympiques de 2004, 2008 et 2012 et a accumulé des titres aux Championnats d’Europe et aux Championnats du Monde. Aux Mondiaux, elle a notamment remporté un titre en 400 m nage libre en 2005, puis deux titres mondiaux en 200 m et 400 m nage libre en 2007. Elle a aussi été sacrée aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004 où elle a décroché l’or sur 400 m nage libre, l’argent sur 800 m nage libre et le bronze sur 100 m dos, obtenant la première médaille d’or française en natation féminine depuis 1952.

Le drame en Argentine et les mots de Laure Manaudou

Au lendemain du crash d’hélicoptère en Argentine pendant le tournage de Dropped, Laure Manaudou a exprimé son émotion et rendu hommage aux victimes, témoignant d’un lien de camaraderie fort au sein de l’équipe de France de natation. Interrogée par RTL, elle a décrit son choc : « Je suis comme tous les Français, triste. C’est irréel, ce n’est pas possible. On se dit qu’on va se réveiller, qu’ils vont revenir ».

Dans ses déclarations, elle a particulièrement évoqué Camille Muffat, nageuse morte lors de l’accident et qu’elle connaissait personnellement. Manaudou a salué la qualité sportive et humaine de Muffat, la qualifiant de « coéquipière rare dans l’équipe de France » et estimant que celle-ci avait repris son flambeau après la fin anticipée de sa propre carrière. Elle a ajouté qu’elle pensait que la défunte n’avait pas encore achevé sa carrière et qu’elle avait encore des choses à prouver.

Laure Manaudou a également précisé qu’on lui avait proposé de participer à l’émission et qu’elle avait décliné cette invitation pour des raisons familiales. À ce sujet, elle a déclaré : « On m’avait proposé de participer à ce jeu et je pense que ma fille est aujourd’hui ma bonne étoile parce que c’est le fait de ne pas pouvoir me passer d’elle qui m’a fait prendre la décision de ne pas participer à ce jeu ».