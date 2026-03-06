Laura Tenoudji : une tête de porc retrouvée devant son domicile

Une tête de porc accrochée au portail du domicile de Laura Tenoudji et de Christian Estrosi le 27 février, accompagnée d’une affiche insultante et d’une étoile jaune, a conduit à l’ouverture d’une enquête et à la garde à vue de deux hommes une semaine plus tard, a indiqué le procureur de la République de Nice. Le maire sortant de Nice, candidat à sa réélection, et sa compagne, chroniqueuse de télévision, ont porté plainte après cette découverte qui a vivement choqué leur entourage.

Les faits interviennent dans un contexte de tensions liées à la campagne des élections municipales à Nice. Christian Estrosi, âgé de 70 ans, brigue un nouveau mandat face notamment à Éric Ciotti, désigné dans certains médias comme son rival. Interrogé par ICI Azur, M. Estrosi s’est dit confiant quant à sa position au premier tour, déclarant ressentir « une poussée des Niçois » et se déclarant « serein ».

Selon les informations publiées par Le Point et relayées par plusieurs titres, la tête de l’animal était accompagnée d’une affiche portant une insulte dirigée contre le maire et marquée d’une étoile jaune. Laura Tenoudji, de confession juive, a été « très secouée » par la découverte, a précisé Christian Estrosi. Leur fille Bianca se trouvait sur place au moment des faits, en compagnie de sa nounou, qui affirme n’avoir rien entendu. Le couple a déposé plainte dans la foulée.

Deux hommes placés en garde à vue

Le procureur de Nice a annoncé l’arrestation de deux suspects dans cette affaire : l’un a été appréhendé à Nice, l’autre en Seine-et-Marne. Les deux hommes sont de nationalité tunisienne et sont nés en 1988 et 1990, d’après les éléments communiqués aux médias. Les interpellations ont eu lieu environ une semaine après la découverte de la tête de porc.

Les deux suspects nient les faits, a précisé le procureur lors de sa déclaration à franceinfo, confirmant des informations initialement publiées par Le Parisien. Ils ont été placés en garde à vue et doivent être présentés à un juge d’instruction le vendredi après-midi, selon les indications fournies aux journalistes.

Les publications de presse mentionnent également la nature de l’affiche retrouvée avec la tête de l’animal : une insulte visant le maire de Nice, associée à une étoile jaune, élément qui a contribué à l’émotion suscitée par la découverte. Christian Estrosi a souligné l’impact émotionnel sur sa compagne, et la présence de leur enfant au moment des faits a été relevée dans les récits des médias.

Les informations publiées proviennent des communiqués du procureur de la République de Nice et des articles de presse cités par le parquet et les rédactions qui ont couvert l’affaire. Les suites judiciaires mentionnées dans ces sources font état de la garde à vue des deux personnes interpellées et de leur présentation prochaine devant un magistrat instructeur.