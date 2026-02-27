Laura Felpin se confie au JT de France 2 sur son cancer de la thyroïde

Ce jeudi 26 février sur le journal de 20 heures de France 2, l’actrice et humoriste Laura Felpin, 36 ans, a évoqué son actualité cinématographique et, surtout, son combat contre un cancer de la thyroïde diagnostiqué il y a un an, rendant hommage au personnel de l’hôpital public qui l’a accompagnée. Sa prise de parole en prime time, relayée sur les réseaux sociaux, a mis en lumière à la fois sa trajectoire personnelle et les conditions de soins dans le secteur public.

Reçue sur le plateau par Léa Salamé, Laura Felpin est venue présenter son nouveau film, Les K’ D’or, réalisé par Jérémy Ferrari et attendu en salles le 11 mars. Le long-métrage réunit plusieurs visages connus du public, parmi lesquels Éric Judor, et constitue la principale actualité professionnelle de l’artiste au moment de l’interview.

Au-delà de la promotion cinématographique, l’entretien a permis à l’actrice d’aborder sans détours sa maladie. Diagnostiquée il y a environ un an, elle a parlé avec pudeur de la cicatrice laissée par son traitement, qu’elle affiche désormais comme un symbole de son parcours : « Voilà, elle est là, elle fait partie de moi ! ». Le cancer de la thyroïde bénéficie souvent d’un bon pronostic lorsqu’il est pris en charge tôt, a-t-elle rappelé, tout en témoignant de l’impact physique et psychologique de l’épreuve.

Un hommage appuyé au personnel de l’hôpital public

Sur le plateau, Laura Felpin a élargi son témoignage au sujet du système de santé public qui l’a prise en charge. Elle a salué l’engagement des équipes médicales et paramédicales, décrivant leur travail comme un élément central de son parcours de soins. Elle a exprimé sa reconnaissance envers médecins, infirmiers et aides-soignants, évoquant leur dévouement malgré des moyens décrits comme de plus en plus contraints.

Dans ses propos retransmis en direct, elle a dit : « Mais aussi dans cette trajectoire de l’hôpital public que j’ai traversée, avec tous ces gens qui s’arrachent avec encore moins de moyens chaque jour. Et je me suis dit : ‘Wouah ! Quelle chance on a…’ ». Ces mots ont été perçus comme un hommage et une mise en lumière des conditions de travail des soignants.

Le passage de Laura Felpin a été repris sur les réseaux : le compte Twitter du journal de 20 heures de France Télévisions a relayé un extrait de son intervention, soulignant que la comédienne se confiait publiquement sur son cancer et remerciait l’hôpital public. Le témoignage a suscité des réactions et des partages, plaçant la question du soin public au centre du débat médiatique pour la soirée.

Sur le plan professionnel, Laura Felpin poursuit la promotion de Les K’ D’or, dont la sortie en salles est programmée pour le 11 mars, tout en menant son suivi médical et en continuant à évoquer publiquement son expérience de patiente.