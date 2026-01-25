L’attaquant renie ses origines angolaises : « Je n’ai pas grand-chose à voir avec l’Angola »

Yannick Eduardo, attaquant prêté par le RB Leipzig au FC Dordrecht, suscite l’attention en Keuken Kampioen Divisie tout en restant au cœur d’un dilemme international entre les sélections de jeunes des Pays-Bas et de la République tchèque; né en République tchèque d’un père angolais et d’une mère tchèque, il exclut toutefois toute option angolaise.

En prêt cette saison au FC Dordrecht, Eduardo évolue sous la direction de l’entraîneur Dirk Kuijt et progresse « dans une relative discrétion » en deuxième division néerlandaise. L’attaquant reconnaît ne pas avoir prévu son passage à Dordrecht mais estime que le club constitue actuellement « un endroit idéal » pour sa progression.

Né en République tchèque, Eduardo a grandi aux Pays-Bas, où il s’est installé très jeune. Il a porté les couleurs des sélections de jeunes des Pays-Bas avant de recevoir des appels de la République tchèque, pour laquelle il est aujourd’hui international chez les jeunes. L’ancien passage par les équipes néerlandaises et son basculement vers la Tchéquie expliquent ses déclarations publiques sur son identité sportive.

Choix international et relations familiales

Dans plusieurs déclarations, Yannick Eduardo a replacé son parcours personnel au centre de ses choix sportifs. Il rappelle qu’il « n’aurait jamais imaginé » se retrouver à Dordrecht et que le football est imprévisible. Sur le plan international, il confirme qu’il a porté le maillot des Pays-Bas dans les sélections de jeunes, puis a été suivi et appelé par la République tchèque chez les jeunes après une saison où il n’a plus été convoqué « par Zeist ». Eduardo explique que la Tchéquie l’avait étroitement observé et qu’il a apprécié l’expérience de rejoindre ce nouveau groupe.

Concernant ses origines, l’attaquant précise qu’il est né en République tchèque mais qu’il n’en garde « quasiment aucun souvenir », sa famille s’étant installée aux Pays-Bas alors qu’il était très jeune. Il admet ainsi ne pas « avoir grand-chose à voir avec la République tchèque » en termes d’enracinement personnel. Sur l’Angola, il se montre catégorique : cette option ne l’intéresse « certainement pas ». Il motive ce refus par un sentiment d’éloignement par rapport au pays paternel et évoque l’impact des longs voyages lors des trêves internationales sur son développement sportif.

Yannick Eduardo souligne également qu’il reste maître de sa décision finale quant à sa carrière internationale. Tout en faisant part de sa reconnaissance pour l’intérêt manifesté par la République tchèque, il rappelle que son parcours reste en construction et que le choix définitif n’est pas encore arrêté.

Sur le plan sportif, sa présence à Dordrecht lui permet d’accumuler du temps de jeu en Keuken Kampioen Divisie sous la houlette d’un entraîneur expérimenté. Les prochains mois devraient éclairer ses performances en club et, potentiellement, ses orientations définitives au niveau international.