Grèce : Kyriakos Mitsotakis annonce 2,2 milliards d’euros d’aides et d’allégements fiscaux pour 2027

Le Premier ministre grec a dévoilé un train de mesures fiscales et sociales lors de son discours de rentrée à la Foire de Thessalonique, un an avant des élections où son camp conservateur recule dans les sondages malgré le retour de la croissance.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé, samedi 5 septembre 2026, un programme d’aides et d’allégements fiscaux de 2,2 milliards d’euros pour l’année 2027. L’annonce a été faite à Thessalonique, dans le nord du pays, lors de son traditionnel discours de rentrée à l’occasion de la 90e Foire internationale de la ville. Le chef du gouvernement conservateur, qui brigue un troisième mandat aux élections législatives attendues en 2027, présente ce paquet comme la traduction concrète du retour de la croissance économique grecque.

La Foire internationale de Thessalonique constitue depuis plusieurs décennies la tribune où le Premier ministre grec présente chaque année, début septembre, les grandes orientations économiques et sociales de son gouvernement pour l’année à venir.

« Que les bénéfices de la croissance reviennent à la société (…) sans jamais mettre en danger la stabilité budgétaire », a déclaré M. Mitsotakis depuis Thessalonique. Selon des propos rapportés par l’agence Reuters, il a également estimé que « la route depuis la banqueroute et les marges de l’Europe jusqu’à l’épicentre de l’Europe a été longue », invitant les Grecs à « récolter les fruits de leurs efforts ».

Le paquet annoncé s’inscrit dans un plan économique plus large de quatre ans, évalué à 3,5 milliards d’euros, soit environ 1,5 % du produit intérieur brut d’ici 2030. Il prévoit notamment une prime annuelle de 400 euros pour les retraités et de 500 euros pour les fonctionnaires, ainsi qu’une exonération totale d’impôt jusqu’à 20 000 euros de revenu annuel pour les agriculteurs et les familles de trois enfants.

Salaire minimum, électricité et cotisations retraite

Les travailleurs indépendants et les entreprises verront leurs acomptes provisionnels réduits de moitié. Le salaire minimum, actuellement fixé à 920 euros, doit progresser chaque année pour atteindre 1 000 euros en 2028. Le gouvernement prévoit également une baisse de 30 % des prix de gros de l’électricité d’ici 2029 et une réduction de 0,5 point des cotisations retraite versées par les salariés du secteur privé.

Cette annonce intervient alors que le parti conservateur Nouvelle Démocratie, réélu en 2023 avec 40,5 % des voix, a vu son soutien reculer à moins de 30 % dans les sondages, malgré une croissance économique d’environ 2 % par an. Le pays a par ailleurs connu ces dernières semaines des manifestations liées à la hausse du coût de la vie.

Le gouvernement grec s’est fixé pour objectif de ramener le taux de chômage à 6 % et le ratio de la dette publique sur le PIB sous la barre des 110 % d’ici 2030, tout en portant le salaire moyen à 1 800 euros et en visant le retour à une notation de crédit « A » pour le pays.