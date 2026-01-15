Accueil En Brève L’armée israélienne ordonne l’évacuation d’un village libanais avant des frappes contre le Hezbollah

Le jeudi 15 janvier, l’armée israélienne a publié un ordre d’évacuation adressé aux habitants de Sohmor, dans le sud du Liban, en prévision de frappes visant le Hezbollah dans la zone. Sur X, le porte-parole arabophone de l’armée, le colonel Avichay Adraee, a lancé un « avertissement urgent aux habitants du sud du Liban, en particulier du village de Sohmor » et indiqué que l’armée israélienne attaquera prochainement des infrastructures militaires qualifiées de terroristes du Hezbollah afin de faire face à des tentatives interdites de reconstruction de ses activités dans la région.