L’appartement ‘maudit’ de Claude François remis en vente à 1,69 million d’euros

Le duplex où Claude François est mort revient sur le marché parisien : quelques mois seulement après avoir trouvé preneur en octobre dernier, l’appartement du chanteur situé au 46 boulevard Exelmans (16e arrondissement) est de nouveau proposé à la vente. Mis en ligne par l’agence Saint Ferdinand au prix de 1 690 000 euros, le logement de 77 m², situé au 8e et dernier étage, se distingue par une terrasse en rooftop de 62 m², des balcons, une vue panoramique sur la tour Eiffel et une rénovation annoncée pour 2026.

L’annonce met en avant des prestations de standing : un séjour traversant très lumineux, une cuisine ouverte équipée, une chambre avec dressing, climatisation et ascenseur dans l’immeuble. L’exposition sud du dernier étage est présentée comme un atout, tout comme les 70 m² d’espaces extérieurs au total (balcons filants et rooftop). Le dossier de vente précise une surface loi Carrez de 77 m² et trois pièces dont une chambre, avec une remise à neuf complète effectuée en 2026.

La notoriété du bien tient toutefois moins à ses aménagements qu’à son histoire : c’est dans la salle de bain de cet appartement que Claude François a trouvé la mort le 11 mars 1978, électrocuté alors qu’il tentait de redresser une applique murale en prenant son bain. L’adresse a depuis suscité fascination et réticences à la fois, influençant la perception du bien par des acheteurs potentiels.

Historique tragique et informations de mise en vente

Avant l’installation de Claude François, l’appartement avait déjà connu un drame : l’épouse de l’ancien propriétaire s’y était suicidée en s’ouvrant les veines, dans la salle de bain. Selon les éléments publiés, cet événement avait poussé le mari à vendre le logement à l’artiste.

Après le décès de Claude François en 1978, un propriétaire ultérieur a procédé à des travaux importants pour modifier la configuration intérieure. Les plans ont été modifiés pour intervertir l’emplacement de la salle de bain et celui de la chambre, afin de supprimer symboliquement la « pièce » associée au drame. Malgré ces aménagements, un nouveau suicide est survenu quelques années plus tard dans l’appartement, dans la pièce aménagée à l’emplacement géographique de l’ancienne baignoire.

Ces éléments historiques sont fréquemment mentionnés dans les récits autour du bien et expliquent en partie la réputation « maudite » qui lui est parfois attribuée dans les médias. Sur le plan strictement immobilier, l’offre actuelle détaille : prix de vente à 1 690 000 €, surface Carrez 77 m², espaces extérieurs 70 m² (balcons 8,8 m² + rooftop 62 m²), dernier étage (8/8), refait à neuf en 2026 et prestations haut de gamme (climatisation, vue panoramique 360°, ascenseur).

Le bien, déjà vendu en octobre dernier puis remis sur le marché quelques mois plus tard, est proposé à la commercialisation par l’agence Saint Ferdinand au prix indiqué.