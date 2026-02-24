L’ancien ambassadeur du Royaume‑Uni aux États‑Unis arrêté après des révélations

Peter Mandelson a été placé en garde à vue, suspecté d’abus de fonction, dans le cadre d’une enquête liée aux récentes révélations des dossiers Epstein. L’ancien responsable travailliste, âgé de 72 ans, a aussi exercé la fonction d’ambassadeur du Royaume‑Uni aux États‑Unis.

Des images montrent M. Mandelson escorté lundi hors de son domicile du quartier de Camden par des policiers en civil, puis introduit dans un véhicule. Les enquêteurs ont également mené une perquisition dans une autre résidence située dans le Wiltshire.

La police métropolitaine a confirmé l’arrestation en précisant qu’un homme de 72 ans avait été interpellé au domicile de Camden le 23 février et conduit dans un commissariat londonien pour être entendu ; cette opération fait suite à des perquisitions effectuées à deux adresses, dans le Wiltshire et à Camden.

Déroulé de l’enquête et éléments mis en avant

La commissaire adjointe Hayley Sewart avait indiqué que des officiers de l’unité centrale spécialisée dans la criminalité exécutaient des mandats de perquisition à deux adresses, l’une dans le Wiltshire et l’autre à Camden, dans le cadre d’une enquête pour abus de fonction publique visant un homme de 72 ans.

Les autorités enquêtent sur des allégations selon lesquelles M. Mandelson aurait communiqué des informations confidentielles à Jeffrey Epstein alors qu’il était secrétaire d’État au Commerce sous la direction de l’ancien Premier ministre Gordon Brown, notamment pendant la crise financière de 2008. La police a ouvert une enquête pénale à ce sujet.

Des documents publiés par le département de la Justice des États‑Unis incluent des images montrant Mandelson en sous‑vêtements au domicile parisien d’Epstein, ainsi qu’une photographie des deux hommes à bord d’un yacht. D’autres pièces feraient état de plusieurs paiements effectués par Epstein envers Mandelson et son époux, Reinaldo Avila da Silva.

Mandelson n’a pas réagi publiquement aux dernières accusations ; lors d’un entretien antérieur avec le Times, il avait reconnu avoir commis une « erreur de jugement » concernant des sommes envoyées par Epstein à son mari pour une formation en ostéopathie.