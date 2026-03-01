Lamine Yamal retrouve le sourire et le plaisir de jouer

Lamine Yamal a été l’artisan principal de la victoire du FC Barcelone contre Villarreal, inscrivant le premier triplé de sa carrière et recevant le titre d’homme du match. Selon des propos rapportés par Movistar, le jeune ailier a traversé une période difficile sur le plan émotionnel et a été confronté, il y a quelques mois, à une pubalgie ainsi qu’à d’autres motifs qu’il n’a pas précisés. Il a indiqué avoir retrouvé le plaisir de jouer et s’est dit heureux, précisant se sentir mieux depuis environ une semaine.

Yamal a exprimé sa satisfaction pour la victoire collective et pour ses trois réalisations, en soulignant sa joie d’avoir contribué au succès. À propos du deuxième but, il a expliqué avoir attendu que les adversaires s’approchent pour les éliminer en dribble avant d’achever l’action, la finition ayant finalement été concrétisée.

Il a également raconté avoir demandé à l’entraîneur Flick de patienter avant de le remplacer, en attendant qu’il marque son troisième but, ce qui s’est produit. Le joueur a enfin évoqué les attentes auxquelles il fait face — certaines personnes attendant de lui un rendement très élevé à 16 ans — et a rappelé qu’il ne se sentait pas bien auparavant, mais qu’il est maintenant plus souriant sur le terrain.