Porto-Manchester City : Doku et O’Reilly absents, Iliman Ndiaye dans le groupe

Manchester City se présente à Porto sans Jérémy Doku ni Nico O’Reilly, absents du groupe de 22 joueurs convoqué par Enzo Maresca. Iliman Ndiaye, touché face à Coventry, a en revanche fait le déplacement.

Manchester City devra lancer sa campagne de Ligue des champions sans Jérémy Doku ni Nico O’Reilly, ce mardi soir sur la pelouse du FC Porto. Les deux joueurs ne figurent pas dans le groupe de 22 éléments communiqué par le club anglais pour le déplacement à l’Estádio do Dragão.

Leur absence intervient après un dernier week-end mouvementé pour l’effectif d’Enzo Maresca. O’Reilly avait dû renoncer au match contre Coventry après avoir ressenti une douleur au bas du dos pendant l’échauffement, tandis que Doku reste indisponible. Le London Standard les classe tous les deux parmi les joueurs blessés avant l’entrée en lice européenne de City.

La bonne nouvelle pour les Skyblues concerne Iliman Ndiaye. Le Sénégalais, sorti avec un souci physique contre Coventry, apparaît bien dans la liste officielle du voyage. Sa présence ouvre la voie à une première apparition en Ligue des champions avec Manchester City, quelques jours après son arrivée officielle en provenance d’Everton.

Matheus Nunes est également disponible. Le Portugais a indiqué à la veille de la rencontre être revenu à « 100 % » après un problème à la cheville. Il fait partie du groupe retenu avec Erling Haaland, Phil Foden, Enzo Fernández, Rayan Cherki, Antoine Semenyo ou encore Gianluigi Donnarumma.

Le match se dispute ce mardi 8 septembre à l’Estádio do Dragão. Manchester City retrouve un adversaire qu’il n’a jamais perdu face à lui dans l’histoire récente de la compétition, un contexte déjà détaillé dans notre présentation de Porto-Manchester City.

Un groupe de 22 joueurs pour Maresca

Enzo Maresca a convoqué trois gardiens, plusieurs cadres défensifs ainsi qu’un secteur offensif fourni malgré l’absence de Doku. Rico Lewis, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Rayan Aït-Nouri, Elliot Anderson, Mateo Kovačić, Ayyoub Bouaddi et Abdukodir Khusanov figurent notamment dans le groupe.

Le technicien italien a laissé entendre ces derniers jours qu’il comptait répartir les minutes à l’approche d’un calendrier chargé. La présence d’Iliman Ndiaye, de Ryan McAidoo et de Bouaddi lui offre plusieurs options pour faire tourner son équipe sans renoncer à un onze compétitif.

Porto, de son côté, retrouve la Ligue des champions après deux saisons d’absence. Les Dragons accueillent un Manchester City qui a remporté ses trois premiers matchs de Premier League et qui cherchera à prolonger cette dynamique dès sa première sortie européenne de la saison.